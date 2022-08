Ceremonijom na splitskoj Rivi završena 26. sezona Plazma Sportskih igara mladih

Plazma Sportske igre mladih, najveća amaterska sportska manifestacija u Europi, međunarodnom završnicom održanom od 16. do 20. kolovoza, spustile su zastor na još jednu uspješnu sezonu. Nakon osam mjeseci sportskih i edukativno-zabavnih aktivnosti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, državni pobjednici u deset sportskih disciplina izborili su plasman na međunarodnu završnicu.

Upravo je završnica u Splitu odlična prilika da se mališani upoznaju, druže, zabavljaju i na pravi način predstavljaju svoje države. Ovogodišnjom brojkom od oko 230.000 sudionika u tri države Plazma Sportske igre mladih oborile su svoj prošlogodišnji rekord.

Nakon trodnevnih natjecanja u okviru međunarodne završnice, Igre su dobile regionalne pobjednike, osvajače medalja u: Coca-Cola Cupu u malom nogometu za dječake i djevojčice, Tommy turniru u malom nogometu za dječake 2011., HEP turniru u rukometu, Kinder Joy of moving turniru u košarci, Telemach turniru u graničaru i trčanju na 60 metara, Hrvatska pošta turniru u tenisu, kao i turnirima u odbojci, odbojci na pijesku, šahu i stolnom tenisu.

Dvosatni program u petak na Rivi započeo je revijalnim natjecanjima u povlačenju konopca i na poligonu "Zero waste - Budi dio Igre - Čuvajmo naš planet". Naime, već nekoliko godina revijalno natjecanje država u povlačenju konopca izaziva mnogo smijeha i osigurava dobru zabavu, kako za one koji predstavljaju države, tako i za one koji navijaju za svoje kolege i goste. Nije mnogo drugačije bilo ni na poligonu "Zero waste - Budi dio Igre - Čuvajmo naš planet", kroz koji su djeca tijekom cijele ove sezone učila o važnosti recikliranja i zaštiti okoliša. Revijalnim natjecanjima mališanima su se pridružili i SIM maskota Viktor i Podravkin medvjedić Lino.

Regionalni predsjednik Plazma Sportskih igara mladih Zdravko Marić u svom pozdravnom govoru istaknuo je kako je posebno ponosan na činjenicu da svake godine raste broj sudionika natjecanja u sve tri države.

- Najveći pozdrav i aplauz uvijek ide djeci, koja se svake godine prijavljuju u sve većem broju. Hvala vam što nam svima uvijek pokažete koliko možete, ne samo u natjecateljskom dijelu, već što svojim ponašanjem, poštivanjem jedni drugih i druženjem šaljete divnu poruku diljem regije. Zahvale svakako idu i svim našim sponzorima i partnerima, koji su godinama uz nas i čine sve da za sudionike, na svim razinama natjecanja sve bude besplatno - rekao je Zdravko Marić.

Na oduševljenje svih mališana, pozdravne poruke putem video-linka poslali su i ambasadori Igara, proslavljeni sportaši iz regije: Luka Modrić, Nemanja Matić, Edin Džeko, Domagoj Duvnjak, Tomislav Zubčić i Benjamin Burić. Osim sportaša, sve mališane obradovalo je druženje i fotografiranje sa Viktorom,

Kako je sve počelo davne 1996. godine baš u Splitu, druženje sa predstavnicima vlasti Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije neizostavan je dio svake završnice Igara. Djecu i sve uzvanike pozdravio je gradonačelnik Splita Ivica Puljak.

- Nadam se da ste se svi lijepo zabavili u našem gradu i da ste osim sportskih natjecanja, sklopili i nova prijateljstva. Split i Hrvatska imaju mnoge sportaše i nadam se da u njima nalazite uzore, ne samo sportske, nego i ljudske. Još jednom se zahvaljujem i čestitam organizatorima, a svima vama želim da se u Splitu ugodno osjećate i da se opet vidimo sljedeće godine - poručio je prvi čovjek Splita.

Okupljenima su se obratili i Ognian Zlatev, predstavnik Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Tomislav Družak, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Republike Hrvatske, kao i Željko Jovanović, savjetnik za sport i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske. Ovogodišnju sezonu Igara svojim obraćanjem zatvorila je potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Anja Šimpraga, koja je sve prisutne pozdravila u osobno i u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

- Čestitam vam na 26 godina upornosti, rada i svega ostalog što dobro radite u Splitu i u sve tri države. Vi ste zapravo najbolji ambasadori u promociji tolerancije i razumijevanja, vi gradite budućnost i vi ste najveća snaga našega društva - rekla je potpredsjednica Vlade.

Plamen Plazma Sportskih igara mladih prenošen je cijelu godinu kroz sve gradove i mjesta na kojima su se održavala natjecanja diljem regije, a zajedničkim gašenjem na kraju ceremonije i spektakularni vatromet, ovogodišnja sezona Igara službeno je zatvorena. Nakon ceremonije zatvaranja sve okupljene mlade sportaše, goste i stanovnike Splita svojim hitovima i dobrom energijom razveselio je Luka Nižetić.

Najčitaniji članci