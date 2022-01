Goran Tomić u Umagu slaže proljetno izadnje Rijeka za proljeće sezone 2021/22. Kapetan Smolčić postat će igrač frankfurtskog Eintrachta, ali ostati na Kvarneru do kraja sezone, a gradom naveliko kruže najave o prodaji Murića, Velkovskog, Pavičića, Escovala...

Šef sportskog dijela priče Robert Palikuča radi na dovođenju zimskih pojačanja. To je jedino što navijače sada zanima. Ali pogled samo koji mjesec unaprijed otkriva kako se do ljeta treba riješiti status jednog od najpouzdanijih riječkih igrača, veznjaka na kojeg stalno ozbiljno računaju i Tomić i slovenski izbornik Matjaž Kek...

Adam Gnezda Čerin (22), dečko na kojeg ozbiljno računaju svi osim - kluba koji ga posudio Rijeci. 1. FC Nürnberg je izgleda - zaboravio na svog veznjaka!

Rijeka ga je digla kao nogometaša, vratila ga 'u život', opet mu lansirala karijeru, a iz Bavarske se u godinu pol dana čuje samo: muk.

- Godinu i pol sam tu i u Rijeci mi je fantastično. I što se tiče nogometne strane i što se tiče privatnog života. Baš mi odgovara kako se sve odvilo i prezadovoljan sam s ovih godinu i pol dana - priča Adam za 24sata.

- Ne znam što misle u Nürnbergu zato što me: nitko nije zvao! Podijelio bih s javnosti informacije o tome što će se dogoditi ovog ljeta, ali... Nemam vam što reći jer jednostavno ne znam. Znam da me Rijeka želi i da ja želim Rijeku, ali to je nešto o čemu će razgovarati vodstva dvaju klubova. Dakle, ne mogu ja sam odlučiti. Jedina istina koju ja 100% znam pa ju onda mogu i javno reći jest to da Rijeka ima posebno mjesto u mom srcu. I kao klub, i kao grad.

Ja bih ostao u Rijeci

Rijeka ima pravo otkupa ugovora, ali za 900.000 €, a to je iznos kojeg je 'pojela' pandemija. Ta je opcija sada definitivno van realnih okvira.

- Istina, dogovorena odšteta bila je na neki način 'pretpandemijska', a onda se u godinu i pol promijenilo puno toga u cijelom svijetu i u svakom businessu pa tako i u nogometnom. Sve su odštete, plaće i ugovorni iznosi značajno pali. Ali, kažem: meni je u srcu Rijeka i bilo bi sjajno da ostanem no moram čekati dogovor klubova, a ono što mogu i ono što ću sigurno činiti kao svo ovo vrijeme je davati sve od sebe na svakom treningu i svakoj utakmici. Zaista ne znam što budućnost nosi jer me nitko iz Nürnberga u ovih godinu i pol dana nije ni na koji način kontaktirao.

Niste bili 'samo' nekad Rožmanov pa danas Tomićev adut nego na Rujevici zaslužili i to da vas Matjaž Kek pozove u slovensku reprezentaciju.

- Prvi i glavni cilj bio je što više igrati, na neki način opet lansirati karijeru. I zauvijek ostajem zahvalan Rijeci što mi je dala baš puno povjerenje, što sam dobio šansu igrati nogomet na visokoj razini. Kekov poziv? Da, to je onaj konačni dokaz da Rijeka radi dobro i da ja radim dobro u Rijeci. Uživam dvije velike privilegije, igrati za Sloveniju i igrati za Rijeku.

Igrate stalno, ali u riječkom deficitu zadnjih veznih često to nije na vašoj pravoj poziciji.

- Igrao sam, od kolovoza 2020., sve pozicije u veznom redu i kod Rožmana i sad kod Tomića. Istina je da sam od početka karijere najčešće igrao kao 'box to box' igrač, ono što treneri najčešće zovu 'osmica'. Ali puno puta treba na zadnjeg veznog i kad treba... Tu sam. Premda, kažem, to nije moja idealna pozicija. Kad se sve zbroji i oduzme volio bih da sam zabio više golova i imao koju asistenciju više, ali to ovisi i o ulozi na travnjaku, jesi li bliže ili dalje od protivničkog gola. Ali... Profesionalac sam i nema 'kukanja'. Ničija osobna statistika nije važnija od ukupne momčadske. Rijeka je iznad svakog od nas.

Malo smo 'prefini'

U Rijeci kao da je zabranjeno izgovarati riječi 'naslov prvaka'. A na vrhu ste?!

- Još je puno do kraja, a Rijeka nije sredina u kojoj se ne radi puno buke oko trofeja. Ne želimo ih 'osvajati' pričom u novinama nego igrama na terenu. Klub nam ne stavlja imperativ osvajanja naslova, ali dovoljan je jedan pogled na tablicu Prve HNL i ždrijeb polufinala kupa da svima bude jasno kako smo u konkurenciji za oba trofeja. Ova sezone nije kao brojne prošle kad bi Dinamo do Božića imao toliku prednost da je prvenstvo zapravo bilo gotovo što se titule prvaka tiče. Odlično je i za hrvatski nogomet da je prvenstvo ovako neizvjesno. A mi u momčadi smo itekako svjesni prilike koja je pred nama i, vjerujte, radimo napornije nego ikad da budemo spremni za sve što nas čeka na proljeće. Nećemo davati bombastična javna obećanja, ali... Mi smo Rijeka, svatko od nas sam sebi nameće najveće moguće kriterije. Ići ćemo na pobjedu u ama baš svakoj utakmici pa onda vidjeti gdje će nas to na kraju odvesti.

Paralela Tomić-Kek?

- Matjažu Keku sam zahvalan na pozivu u reprezentaciji, šansi koju mi dao se pokažem igrajući i za moju zemlju. Nema se što puno pričati o njemu. O Keku govore rezultati i status koji ima u riječkoj regiji i Sloveniji. Goran Tomić je došao u Rijeku zato što vrijedi pa to onda i potvrdio rezultatima i igrama momčadi koju vodi. I njega svi poštuju, od svih u klubu do navijača. Momčad mu igra odličan napadački nogomet, a sa nama igračima ima zaista vrhunsku komunikaciju.

Iskusni majstor Drmić je 'lud' i kad izgubi na tenisu. Rijeka je puna vas mlađih igrača. I svi ste pristojni, korektni, fini, na ponos klubu i grbu koji nosite, ali... Da niste malo 'prefini'? Nogomet nije sport u kojem pobjeđuju pristojna i simpatična djeca.

- Da, i ja to često pomislim. Nekad mi i nije baš drago kad čujem da nas svi hvale u tom smislu. Nemojmo biti 'prefini'. Trofeje ne osvajaju simpatične momčadi! I u tome radimo iskorak, u tom pozitivnom bezobrazluku i međusobnim pozitivnim konfrontacijama. Naravno, u velikom se klubu to radi iza zatvorenih vratiju i ostaje u svlačionici.

Poruka navijačima?

- Od srca im, najiskrenije hvala sjajnoj podršci u prvom dijelu sezone. I poruka iz svlačionice: nadam se da ćemo vas na proljeće vidjeti još više na tribinama, da će tribine biti još punije. Trebate nam u lovu na trofeje. A mi vam obećavamo da ćete na terenu vidjeti fajtere u dresu s Rijekinim grbom, igrače i momčad na ponos i klubu i gradu. Mi ne razmišljamo ni o Dinamu, ni o Osijeku, ni o Hajduku. Jer puno puta su drugi bili favoriti, a na kraju bi slavila: Rijeka! - najavio je Adam Čerin.