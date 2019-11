Červar: Zagreb mora otići iz Arene, ona nije rukometni dom

RK PPD Zagreb izgubio je u četvrtak navečer od Celja, drugi puta u samo nekoliko dana 31-27. Povijesna pobjeda za Celje, povijestan poraz za Zagreb. Gosti iz Slovenije prvi puta ikada su pobijedili u Areni, a Zagreb se vjerojatno pozdravio s Ligom prvaka za ovu sezonu. Nikada ranije, već nakon osam kola sa samo jednim osvojenim bodom.

Loš rezultat donio je Zagrebu i lošu posjećenost. Tek 4018 gledatelja u prosijeku na utakmicama Lige prvaka. Na domaćim utakmicama prosjek je 4530, a najposjećenija je bila utakmica protiv Barcelone u Zadru s 5900 gledatelja u Krešinom domu. Treba li Zagreb stoga napustiti Arenu? Izbornik Červar siguran je - da, treba. Naravno, neće se zagrebaši seliti iz Zagreba u Zadar, ali (polu)prazna Arena zaista nema smisla.

Arena nije naš dom

- Davno sam to komentirao s nekim ljudima, no iz nekog razloga ne odustaje se od Arene. Možda ona nekome odgovara zbog nečega, ali Arena nije nikad bila i nikada neće biti rukometni dom. Naš dom (Zagrebov, op.a.) su 'Ledena' i 'Dvojka' - rekao je Červar za 24sata.

- Kada su nam rekli da su izgradili pet dvorana za rukomet u Hrvatskoj, slagali su nas. Niti Split, niti Poreč, niti Osijek, niti ostali gradovi nemaju rukometnu dvoranu. Mi smo 'sport beskućnik', a zaslužujemo imati dvoranu - pojadao se za 24sata.

- Postoje ljudi koji se time trebaju pozabaviti i kojima treba biti stalo. Nadam se da je i gradonačelnik Zagreba među njima i da će pomoći u rješavanju ovih problema - rekao je Červar.

'Ne treba rušiti moral dečkima'

Veselin Vujović čvrst je rukometni vođa koji se nakon dva poraza Celja u samo nekoliko dana premišlja - 'jesam li pogriješio što sam olako prihvatio dolazak u Zagreb'? Oštro je rekao: 'Promjene stižu od ponedjeljka. Mi nismo kvalitetna ekipa. Najradije bih promijenio 12 od 16 igrača koje imam' - izjavio je crnogorski stručnjak. Hrvatski strateg pak, pedagoški gleda na cijelu situaciju.

Nije moje da se petljam, ali...

- Nećemo se lagati. Ovo što se događa Zagrebu je loše i to svi vidimo, no znate mene, uvijek kažem da se sve može popraviti, ali možemo to učiniti jedino radom. Ne želim soliti pamet nikome, poštujem rad svojih kolega, ali reći da želite promijeniti 12 od 16 igrača u momčadi u kojoj je nekoliko reprezentativaca jedne od najboljih reprezentacija na svijetu, nije taktički na mjestu. Ne treba dečkima rušiti moral - galantno je rekao naš izbornik.

Ima Lino Červar svojih protivnika u hrvatskom rukometu, mnogi kritiziraju njegove posljednje rezultate, no zaboravljaju na medalje koje je hrvatski rukomet u svoje vitrine donio upravo pod njegovim vodstvom. Sve je to domaća rukometna igra postigla, tvrdi, uz naše dečke.

- Ne razumijem ideju da je bolje dovesti tamo nekog stranca za sitne novce i onda njega prilagođavati svemu. Zašto ne kreiramo igrače iz naših mladića? Zato što je to teži put? Da, treba vremena, strpljenja, treba odgojiti te dečke - kaže izbornik.

'Svi bismo mi 12 Duvnjaka'

- Jasno je da Hrvatska ima talente, ali se od njih moraju stvarati igrači. Ne treba ih zvati samo kao igrače, treba se paziti i na njihovo školovanje, studiranje, odgoj. Sve je to proces rađanja vrhunskog igrača. To se radilo u ono doba kada je Duvnjak došao iz Đakova, kada je to učinio Kopljar i drugi. Svi bismo mi voljeli imati 12 Duvnjaka, ali 12 Duvnjaka treba odgojiti i stvoriti - naglasio je izbornik.

Problem desnog vanjskog

- U pravu ste, kaže izbornik, nema Zagreb desnog vanjskog. Ali dovedemo li sada nekog stranog to je samo instant rješenje koje ne vodi nikuda i ne pomaže domaćem rukometu. No vidimo našeg Šarca, baš evo u Celju, dečko odlično igra. Veseli vidjeti Antu Kuduza, on je naš dečko, vidite što radi u Dinamu... - govori ponosno izbornik.

Podsjetimo, Ante Kuduz (24), osječki dečko koji trenutno igra za Dinamo iz Bukurešta hrvatski je 'Hansen' i najbolji hrvatski strijelac Lige prvaka s 40 golova ove sezone, a Josip Šarac, još jedan dragulj ljubuškog Izviđača, igra odličnu sezonu u Celju sa samo 21 godinom.

Skandinavski model

- Pogledajte samo Skandinavce. Oni imaju odlične reprezentacije, Danska, Švedska, Norveška, tresu već godinama vrh svjetskog rukometa. A kako to? Pa oni svoje dečke uče. Pogledajte tko je njima u momčadima. Nema baš stranaca. To je taj 'skandinavski model' koji nas mora voditi. I sada cijeli svijet igra njihov rukomet i pokušava usvojiti njihov model - pojasnio je Červar, a onda dao i primjer lošeg rada:

- Sjetite se Poljske. Reprezentacija koja je do prije nekoliko godina bila solidna, uvijek kvalitetna, a gdje je sada? Ne može se plasirati među 24 najbolje reprezentacije. Pa to je katastrofa. A sve samo zbog Kielca koje kupuje strance kako bi dobivao klupske trofeje, a ne daje domaćim igračima igrati na kvalitetnim natjecanjima. Sve zbog užitka jedne osobe. To nema smisla - tvrdi.

Dodao je izbornik za kraj našeg razgovora: 'Nadam se da ćete ovo prenijeti dobronamjerno, ne želim se nekome zamjeriti'. Pa eto, kako bi se reklo u bregima 'Nejte kaj zamerit', samo, došlo je vrijeme da se pokrene nešto po pitanju Zagreba. Patnja hrvatskog prvaka, robija u Areni pred sablazno praznim tribinama gdje gostujući navij, negledljiva je svima koji mu žele dobro.