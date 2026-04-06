Cesc Fabregas: Martin Baturina ne poznaje Serie A, još je mlad

Udinese i Como odigrali su 0-0 u dvoboju 31. kola Serie A, a Martin Baturina za goste je ušao u igru u 60. minuti. Trener Coma Cesc Fabregas objasnio je razlog takve odluke nakon utakmice.

- U posljednjoj akciji utakmice pritiskali smo i tražili gol, no donijeli smo krivu odluku. Baturina je još mlad, ne poznaje Serie A. Valle je ovdje već dvije godine - rekao je pa nastavio objašnjavati razloge remija.

- Imamo Moratu koji je dobar u skoku, ali ne ubacujemo loptu u kazneni prostor. To su detalji koji čine razliku u Serie A. Rekli su mi da nisu shvatili da je to posljednja akcija. Mladi su, moram ih razvijati i poboljšavati. Imamo mladu momčad s puno kvaliteta i prostora za napredak.

Osim Baturine, za Como je nastupio i Ivan Smolčić, koji je igrao sve do 86. minute, dok kod domaćina Branimir Mlačić nije ulazio u igru. Como je četvrta momčad Serie A s 58 bodova, jednim više od petoplasiranog Juventusa.