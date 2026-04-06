TRENER COMA O HRVATU

Cesc Fabregas: Martin Baturina ne poznaje Serie A, još je mlad

Piše Petar Božičević,
Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net

Como je četvrta momčad Serie A s 58 bodova, jednim više od petoplasiranog Juventusa, a osim Baturine, za Fabregasovu momčad igra i Ivan Smolčić

Udinese i Como odigrali su 0-0 u dvoboju 31. kola Serie A, a Martin Baturina za goste je ušao u igru u 60. minuti. Trener Coma Cesc Fabregas objasnio je razlog takve odluke nakon utakmice. 

- U posljednjoj akciji utakmice pritiskali smo i tražili gol, no donijeli smo krivu odluku. Baturina je još mlad, ne poznaje Serie A. Valle je ovdje već dvije godine - rekao je pa nastavio objašnjavati razloge remija. 

- Imamo Moratu koji je dobar u skoku, ali ne ubacujemo loptu u kazneni prostor. To su detalji koji čine razliku u Serie A. Rekli su mi da nisu shvatili da je to posljednja akcija. Mladi su, moram ih razvijati i poboljšavati. Imamo mladu momčad s puno kvaliteta i prostora za napredak. 

Martin Baturina odigrao svoju najbolju utakmicu u Serie A
Osim Baturine, za Como je nastupio i Ivan Smolčić, koji je igrao sve do 86. minute, dok kod domaćina Branimir Mlačić nije ulazio u igru. Como je četvrta momčad Serie A s 58 bodova, jednim više od petoplasiranog Juventusa. 

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi
FOTO Ovdje će igrati Hrvatska i BiH na SP-u. Kakva preobrazba! Pogledajte sve stadione SP-a
USUSRET MUNDIJALU

FOTO Ovdje će igrati Hrvatska i BiH na SP-u. Kakva preobrazba! Pogledajte sve stadione SP-a

STADIONI SP-a Šesnaest stadiona kapaciteta od 30.000 do 87.000. Hrvatska će igrati u Dallasu, Torontu i Phiadelphiji u grupnoj fazi. Najmoderniji je sagrađen ispod razine tla kako ne bi smetao avionima
FOTO 'Ukrajinska Diletta' pita, a sugovornicima je teško gledati
ZAMAMNA DARIA

FOTO 'Ukrajinska Diletta' pita, a sugovornicima je teško gledati

Sjećate se ovoga? Internet je u ljeto 2025. zabavio video trenera Šahtara Arde Turana koji se vrpoljio tijekom intervjua s prelijepom Darijom Bondar Savinom. Na Instagramu ju prati pola milijuna ljudi, radi za Šahtar, a udala se za nogometaša

