ODMAZDA ZA PRAG

Češki huligani pošarali murale zadarskog Tornada. Osvetili se za uništavanje svojih grafita

Piše Jakov Drobnjak,
Češki huligani pošarali murale zadarskog Tornada. Osvetili se za uništavanje svojih grafita
Pripadnici zadarskog Tornada su pošarali nekoliko grafita Spartinih navijača u Pragu, na utakmici košarkaške reprezentacije. Ultrasi Sparte sada su došli u Zadar i vratili istom mjerom

Sparta Prag poznata je po vrlo glasnoj i ne tako bezopasnoj navijačkoj skupini. Oni u četvrtak dolaze u Rijeku kako bi bodrili svoju momčad na Rujevici u utakmici Konferencijske lige. Ipak, meta njihovih šaranja grafita u Hrvatskoj nije bila Armada, već su se spustili oko 300 kilometara južnije, javljaju mediji u Češkoj.

Naime, prenosi se da su navijači Sparte odlučili vratiti "milo za drago" Tornadu, navijačima Zadra. Pripadnici Tornada otišli su u Prag na utakmicu hrvatske reprezentacije u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo te sprejom pošarali nekoliko grafita Spartinih navijača. Potpisali su se i na nekoliko kioska te zgrada i to se nikako nije svidjelo jednoj od najvećih ultras grupa u Češkoj.

Kako to obično biva u ultras svijetu, navijači Sparte iskoristili su prvu priliku da se revanširaju Tornadu. Dan prije utakmice s Rijekom došli su u Zadar te pošarali nekoliko grafita Tornada, kao odmazdu za istu situaciju u Pragu. Fizičkih obračuna nije bilo, ali će policija biti u pripravnosti te će se pomno pratiti situacija oko gostujućih navijača. 

