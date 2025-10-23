Češki huligani pošarali murale zadarskog Tornada. Osvetili se za uništavanje svojih grafita

Sparta Prag poznata je po vrlo glasnoj i ne tako bezopasnoj navijačkoj skupini. Oni u četvrtak dolaze u Rijeku kako bi bodrili svoju momčad na Rujevici u utakmici Konferencijske lige. Ipak, meta njihovih šaranja grafita u Hrvatskoj nije bila Armada, već su se spustili oko 300 kilometara južnije, javljaju mediji u Češkoj.

Naime, prenosi se da su navijači Sparte odlučili vratiti "milo za drago" Tornadu, navijačima Zadra. Pripadnici Tornada otišli su u Prag na utakmicu hrvatske reprezentacije u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo te sprejom pošarali nekoliko grafita Spartinih navijača. Potpisali su se i na nekoliko kioska te zgrada i to se nikako nije svidjelo jednoj od najvećih ultras grupa u Češkoj.

Kako to obično biva u ultras svijetu, navijači Sparte iskoristili su prvu priliku da se revanširaju Tornadu. Dan prije utakmice s Rijekom došli su u Zadar te pošarali nekoliko grafita Tornada, kao odmazdu za istu situaciju u Pragu. Fizičkih obračuna nije bilo, ali će policija biti u pripravnosti te će se pomno pratiti situacija oko gostujućih navijača.