INCIDENT NA OTOKU

Chelsea i West Ham dobili kazne zbog makljaže u Premier ligi

Piše HINA,
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Engleski nogometni savez (FA) oštro je kaznio Chelsea i West Ham United zbog masovnog sukoba igrača na kraju njihove premierligaške utakmice odigrane 31. siječnja na stadionu Stamford Bridge, u kojoj je domaća momčad preokrenula zaostatak od dva gola i pobijedila s 3-2.

Chelsea će morati uplatiti 325.000 funti (oko 372.600 eura), a West Ham United 300.000 funti (oko 344.000 eura) zbog sukoba sukoba u kojem se našlo oko 20 igrača.

Sve je započelo kad je krilni igrač West Hama Adama Traore bacio na tlo domaćeg braniča Marca Cucurellu, a potom se sukobio s Joaom Pedrom, dok su se drugi igrači umiješali da bi prekinuli tučnjavu.

Premier League - Chelsea v West Ham United
Foto: David Klein/REUTERS

Nakon što je situacija primirena i pregledana snimka događaja glavni sudac Anthony Taylor je isključio gostujućeg igrača Jean-Claira Todiba, jer je s obje ruke držao Pedra za vrat.

FA je u priopćenju naveo da "Chelsea nije uspio osigurati da se njegovi igrači ne ponašaju na neprimjeren i/ili provokativan način oko 95. minute", a za isti prekršaj se tereti i West Ham United.

Iz Engleskog nogometnog saveza su poručili da su oba kluba priznala krivnju za navedene optužbe.

