Chelsea izborio osminu finala, amateri šokirali Boca Juniorse

Brazilski Flamengo je u zadnjoj utakmici skupine F na Svjetskom klupskom prvenstvu u Orlandu odigrao 1-1 s LAFC-om, dok je Chelsea slavio protiv tunskog Esperance Sportiva 3-0.

Denis Bouanga doveo je već eliminirani LAFC (0-2-1, 1 bod) u vodstvo u 84. minuti susreta, a onda je Wallace Yan zabio za izjednačenje u 86. minuti za Flamenga (2-0-1, 7 bodova), koji je u zadnju utakmicu u skupini F ušao s već osiguranim prvim mjestom. Flamengo je u skupini D pobijedio Chelsea i Esperance. U nedjelju će igrati u susretu drugog kola protiv minhenskog Bayerna u Miami Gardensu na Floridi.

Chelsea je u Philadelphiji u skupini D s 3-0 nadigrao tunski Esperance Sportive i osigurao si mjesto u nokaut krugu Svjetskog klupskog prvenstva.

Chelsea je imao nekoliko prilika u prvom poluvremenu, ali ih je konačno iskoristio tri minute nakon početka sudačke nadoknade kada se Fernandez pripremio za slobodan udarac. Loptu je uputio duboko u šesnaesterac, a Tosin Adarabioyo je skočio i glavom poslao u suprotnu vratnicu, gdje vratar ES Tunisa Ben Said nije imao priliku doći do nje.

Foto: CAEAN COUTO

Manje od dvije minute kasnije, Fernandez je uhvatio loptu i gurnuo je naprijed prema Liamu Delapu, koji je prošao svog braniča i zabio za 2-0. Tyrique George dodao je treći gol za londonski klub u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena. Chelsea je dominirao nad ES Tunisom, završivši s 74,1 posto posjeda lopte i prednošću od 16-3 u udarcima prema golu.

Chelsea (2-1-0, 6 bodova) završio je drugi u skupini D, bod iza Flamenga i u subotu će u Charlotteu u osmini finala igati s pobjednikom skupine C Benficom. Londonski klub je osim ES Tunisa pobijedio i LAFC, a doživio je jedan poraz i to od Flamenga. ES Tunis (1-2-0, 3 boda) je završio nastup na Svjetskom klupskom prvenstvu ostvarivši samo jednu pobjedu i to protiv LAFC-a.

Boca Juniors i Auckland City su u Nashvilleu pred 16.800 gledatelja odigrali 1-1. Susret je u 56. minuti prekinut na više od pola sata zbog opasnosti od oluje. Sigurnosni protokoli koji su na snazi ​​u Sjedinjenim Državama zahtijevaju obustavu sportskih događaja na otvorenom na najmanje 30 minuta kada se grmljavina otkrije u radijusu od 13 km.

Foto: STEVE ROBERTS

Boca je za prolazak trebala uvjerljivu pobjedu protiv novozelandskog sastava, ali i trijumf Bayerna. Na koncu se ništa od toga nije dogodilo.

Argentinski velikan je poveo u 20. minuti. Alan Velasco je ubacio iz kornera, a Nathan Garrow nespretno glavom pospremio loptu u vlastitu mrežu. Boca je u prvom poluvremenu mogla zabiti još pokoji gol, no udarci Carlosa Palaciosa u 42. i Miguela Merentiela završili su u okviru gola. Auckland je izjednačio u 52. minuti također nakon kornera. Ubacio je Jerson Lagos, a Christian Gray pogodio glavom za 1-1. Bio je to jedini gol novozelandskog amaterskog sastava na turniru.

Nakon što je susret ponovo nastavljen više nije bilo golova. Boca je u 61. minuti zatresla suparničku mrežu, ali je pogodak Merentiela poništen zbog igranja rukom. Argentinci su tijekom utakmice uputili čak 40 udaraca, pri čemu devet u okvir, no 20-godišnji Nathan Garrow je branio sjajno.