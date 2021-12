Nogometaši Liverpoola pobijedili su Newcastle na Anfieldu s 3-1, u dvoboju 17. kola Premier lige te su došli na bod minusa od vodećeg Manchester Cityja.

Pretposljednji Newcastle odlično je otvorio utakmicu te je poveo već u 7. minuti. Strijelac je bio nekadašnji igrač Liverpoola Shelvey. No, domaćin je već do 25. minute okrenuo rezultat i to zaslugama Dioga Jote u 21. i Salaha u 25. minuti. Tih 2-1 je stajalo sve do 87. minute kada je Alexander-Arnold zabio za 3-1.

Liverpoolu je ovo bila sedma uzastopna pobjeda u svim natjecanjima.

Chelsea se trenutačno bori s pozitivnim testovima na COVID-19 u svojim redovima pa je tako prorijeđen i nagrižen dočekao Everton na svom terenu. Sve do 70. minute rezultat je bio 0-0, a tada je domaće navijače golom razveselio Mount. No, buka se brzo stišala jer je četiri minute kasnije Branthwaite izjednačio na 1-1 što je bio konačan rezultat.

Mateo Kovačić nije bio u konkurenciji, no Thomas Tuchel najavio je da u petak izlazi iz izolacije i da bi mogao biti u kadru za susret protiv Wolverhamptona u nedjelju.