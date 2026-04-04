ZABILI SEDAM KOMADA

Chelsea pobijedio trećeligaša i plasirao se u polufinale FA Kupa

Chelsea je razbio Port Vale sa 7-0 pred domaćom publikom i plasirao se u polufinale FA Kupa. Prvi gol zabili su nakon samo 64 sekunde

Nogometaši Chelseaja uvjerljivom 7-0 pobjedom protiv trećeligaša Port Valea na svom Stamford Bridgeu izborili su plasman u polufinale FA Kupa.

Mreža gostiju tresla se nakon smao 64 sekunde zahvaljujući Hatu (2), na 2-0 povisio je Joao Pedro (25), da bi Lawrence-Gabriel (43-ag) autogolom postavio rezultat na 3-0 na poluvremenu. U nastavku su se u strijelce upisali Adarabioyo (56), Santos (69), Estevao (82) i Garnacho (90+2-11m).

Ranije u subotu Manchester City je na svom terenu deklasirao Liverpool sa 4-0. Dvoboj je bio ravnopravan u prvih nešto više od pola sata, a onda je City poveo iz kaznenog udarca kojega je neoprezno skrivio Van Dijk prekršajem na O'Reillyju. Siguran realizator u 39. minuti bio je Haaland. Norveški je napadač povisio na 2-0 udarcem glavom u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena na ubačaj Semenya da bi početkom nastavka Semenyo u 50. i Haaland svojim trećim golom u 57. minuti odveli domaće do nedostižnih 4-0. Liverpoolova mizerija potvrđena je i u 64. minuti kada je Trafford obranio kazneni udarac Salahu. Mateo Kovačić ostao je na kluoi Cityja, dok Joško Gvardiol nije bio u konkurenciji zbog ozljede.

Kasnije u subotu još igraju Southampton - Arsenal, dok će West Ham United i Leeds United svoj četvrtfinalni susret odigrati u nedjelju.

