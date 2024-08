Chelsea razbio Wolverhampton: Zabio je i povratnik Joao Felix

Nogometaši Chelseaja u susretu su 2. kola engleskog prvenstva ostvarili prvu ovosezonsku pobjedu svladavši kao gosti Wolverhampton Wanderers sa 6-2 (2-2). Utakmica je bila važna za obje momčadi jer su u prvim kolima poražene. Wolvesi su izgubili 2-0 od Arsenala, dok je Chelsea istim rezultatom poražen od prvaka Manchester Cityja.

U prvom poluvremenu Chelsea je dva puta dolazio u vodstvo golovima Nicolasa Jacksona (3) i Colea Palmera (45), no domaći su uspijevali poravnati preko Matheusa Cunhe (28) i Stranda Larsena (45+6), no u drugom poluvremenu je Noni Madueke (49, 58, 63) s tri gola odveo Chelsea do nedostižnih 5-2 da bi Joao Felix (80) postavio konačni rezultat. Osim trostrukog strijelca Maduekea sjajnu utakmicu odigrao je Palmer koji je imao tri asistencije.

U drugom susretu igranom u isto vrijeme Bournemouth i Newcastle United su podijelili bodove odigravši 1-1. Marcus Tavernier (37) je doveo domaće u prednost, a izjednačio je Anthony Gordon (77).

Kasnije će još igrati Liverpool i Brentford.

Na vrhu su Manchester City, Arsenal i Brighton sa po maksimalnih šest bodova.

REZULTATI 2. KOLA,

Subota:

Brighton and Hove Albion - Manchester United 2-1 (Welbeck 32, Joao Pedro 90+5 / Diallo 60)

Crystal Palace - West Ham United 0-2 (Souček 67, Bowen 72)

Fulham - Leicester City 2-1 (Smith Rowe 18, Iwobi 70 / Faes 38)

Manchester City - Ipswich Town 4-1 (Haaland 12-11m, 16, 88, De Bruyne 14 / Szmodics 7)

Southampton - Nottingham Forest 0-1 (Gibbs-White 70)

Tottenham Hotspur - Everton 4-0 (Bissouma 14, Son 25, 77, Romero 71)

Aston Villa - Arsenal 0-2 (Trossard 67, Partey 77)

Nedjelja:

Bournemouth - Newcastle United 1-1 (Tavernier 37 / Gordon 77)

Wolverhampton Wanderers - Chelsea 2-6 (Matheus Cunha 28, Strand Larsen 45+6 / Jackson 3, Palmer 45, Madueke 49, 58, 63, Joao Felix 80)