Chelsea u nadoknadi ostao bez pobjede, Spursima derbi protiv rivala, tri boda uzeo i Arsenal

Nogometaši Chelseaja propustili su priliku da barem za jedan dan preuzmu vodstvo u ljestvici engleske lige jer su u četvrtom kolu remizirali na gostovanju kod Brentforda 2-2. Chelsea je bio na pragu treće pobjede, a bez nje je ostao u četvrtoj minuti sučevog dodatka, kada je zabio rezervist Fabio Carvalho.

Brentford je poveo 1-0 nakon jednog od mnogih protunapada u prvom poluvremenu, a u drugom poluvremenu činilo se da će doći do preokreta. Chelsea je potpuno dominirao terenom nakon ulaska Colea Palmera, koji je izjednačio i propustio još jednu sjajnu priliku. Nakon prave opsade domaćeg gola, Moses Caicedo doveo je goste u vodstvo koje nisu zadržali do kraja.

Chelsea je propustio priliku prestići četiri momčadi na tablici koje sve imaju po devet bodova. To su Arsenal, Chelsea, Bournemouth i Liverpool, s tim da potonji ima utakmicu manje. Od ovih momčadi, Arsenal ima najbolju gol-razliku i stoga će ostati na prvom mjestu barem do nedjelje.

Tottenhamu londonski okršaj

Tottenham Hotspur je u nedjelju navečer pobijedio West Ham 3-0 u londonskom derbiju, u četvrtom kolu Premier lige. Tottenham je poveo u 47. minuti golom Pape Matara Sarra, a Lucas Bergwaal je udvostručio vodstvo u 57. minuti. Mickey van de Ven postigao je posljednji gol u 64. minuti.

West Ham je od 54. minute igrao s deset igrača nakon što je Tomas Souček isključen zbog prekršaja. Tottenham je drugi na tablici s devet bodova, dok je West Ham na 18. mjestu s tri boda.

Napadač od 85 milijuna eura debitirao golom

Newcastle United je kod kuće pobijedio Wolverhampton Wanderers 1-0 u četvrtom kolu Premier lige, osiguravši tako svoju prvu pobjedu u sezoni.

Newcastle je pobijedio golom Nicka Woltemadea u 29. minuti. Crno-bijeli imaju pet bodova na devetom mjestu tablice, dok je Wolverhampton još uvijek bez bodova i zauzima posljednje 20. mjesto.

Bournemouth United je kod kuće pobijedio Brighton 2-1 i popeo se na treće mjesto na tablici. Bournemouth je poveo u 18. minuti golom Alexa Scotta, a Kaoru Mitoma je izjednačio u 48. minuti. Antoine Semenyo je zabio jedanaesterac za domaćina u 61. minuti.

Nakon poraza u prvom kolu, Bournemouth je ostvario treću uzastopnu pobjedu i treći je na tablici s devet bodova. Brighton ima četiri boda na 12. mjestu.

Fulham je kod kuće pobijedio Leeds 1-0 i ostvario svoju prvu pobjedu u Premier ligi ove sezone. Londonska momčad pobijedila je autogolom Gabriela Gudmundssona u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Crystal Palace i Sunderland remizirali su 0-0 u Londonu, dok Everton i Aston Villa također nisu uspjeli zabiti. Borna Sosa je bio na klupi domaćina.

Nogometaši Arsenala danas su kod kuće u Londonu pobijedili Nottingham Forest 3-0, u utakmici četvrtog kola Premier lige.Arsenal je poveo u 32. minuti preko Martina Zubimendija, njegovim prvim golom za londonski klub.

Victor Gyoekeres povećao je vodstvo u 46. minuti uz asistenciju Eberechija Ezea, koji je započeo svoju prvu utakmicu za Arsenal, a Zubimendi je postavio konačan rezultat svojim drugim golom u 79. minuti.Nottingham Forest je u ovoj utakmici prvi put s klupe predvodio njihov novi trener Ange Postecoglou. Arsenal je prvi na tablici s devet bodova, dok je Nottingham Forest na 13. mjestu s četiri boda.