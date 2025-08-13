Cibona dovela dvojicu igrača. Stigao bivši košarkaš Bayerna

Košarkaški klub Cibona potpisao je ugovore s dvojicom novih igrača koji će u predstojećoj sezoni nositi dres Vukova, a radi se o Mateju Rudanu i Renatu Serdarušiću. U sezoni koja se približava, Cibona će igrati ABA 2 ligu i domaće prvenstvo, a nakon višegodišnje pauze vraća se i na europsku scenu, gdje će put započeti u kvalifikacijama za FIBA Europe Cup.

Za Mateja Rudana, ponovno oblačenje dresa Cibone znači i povratak na mjesto na kojem je napravio jedne od svojih prvih koraka prema profesionalnoj košarci. Odrastao je u Omišu, gdje je i započeo s košarkom, a s 14 godina stigao je u Zagreb i dvije sezone proveo upravo pod ‘Tornjem’. Nakon toga otišao je u Bayern München, gdje je ostao četiri godine, a zatim igrao za Megu, španjolski Breogran te prošlu sezonu proveo u Spartaku iz Subotice i KK Dinamu.

Zagreb: 17. kolo ABA košarkaške lige: KK Cibona - KK Mega Mis | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sam kaže da nije bilo puno dvojbi oko povratka, a ključan trenutak bio je poziv trenera Ivana Rudeža. Taj razgovor mu je, ističe, jasno pokazao u kojem smjeru klub želi ići i kakva bi njegova uloga trebala biti.

- Nazvao me i predstavio plan i program rada, smjernice u kojima klub želi ići te mi je jasno predočio moju ulogu u ekipi. To mi se sve svidjelo i odluka o povratku bila je vrlo laka.

Rudan dodaje da od prvog dana zna što želi donijeti momčadi. Nije riječ samo o individualnim brojkama, nego o načinu igre koji će omogućiti treneru dodatne opcije i momčadi veću fleksibilnost.

- U Cibonu dolazim donijeti fleksibilnost kroz small-ball varijante na poziciji petice, širenje reketa i sekundarni playmaking, ali i energiju i fokus na timsku igru. Nije mi važno hoću li zabiti 20 ili dva poena – bitno je da ekipa pobjeđuje i igra kvalitetnu košarku.

Razmišljajući o sezoni koja je pred ekipom, Rudan je svjestan da neće biti prostora za opuštanje, posebno zbog činjenice da Cibona ima izazovan raspored i nekoliko važnih ciljeva već u ranoj fazi natjecanja. Naglašava kako će od samog početka trebati graditi kemiju i povjerenje unutar ekipe.

- Prvi cilj nam je izboriti skupine FIBA Europe Cupa, a u ABA 2 ligi želimo napasti vrh i pokušati se vratiti u ABA 1. Mislim da ćemo imati dobru ekipu, a uz pravu kemiju vjerujem da to možemo postići. Za mene je najvažnije da se igrači slažu i na terenu i izvan njega. Možete imati najbolje igrače na svijetu, ali ako nema zajedništva, to se neće vidjeti na rezultatu. Moramo poticati jedni druge na rad i napredak kako bismo ostvarili uspjeh. Pozivam navijače da dođu u dvoranu i podrže nas jer njihova energija daje nam dodatnu snagu i uvijek čini razliku.

Drugo pojačanje Cibone je 203 centimetra visoko krilo - Renato Serdarušić, rođen 30. siječnja 2001. godine u Bjelovaru. Prve košarkaške korake napravio je u rodnom gradu, nakon čega je prešao u Cedevitu Junior, a prošlu sezonu proveo je u Šibenki. Dolazak u Cibonu vidi kao novu fazu svoje karijere, ali i povratak u poznato okruženje jer je u Zagrebu već proveo nekoliko godina.

Šibenik: Utakmica 28. kola FavBet Premijer lige GKK Šibenik - KK Zabok | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Kako kaže, pregovori s klubom trajali su kratko, ali je želja za suradnjom postojala i ranije.

- Već neko vrijeme sam bio u kontaktu s gospodinom Rozićem, zvao me prije nekih mjesec dana, i eto uspjeli smo sve dogovoriti. Drago mi je što se to realiziralo. Zagreb je grad gdje sam proveo već šest, sedam godina tako da se ovdje osjećam kao kući.

Serdarušić je igrač koji se može prilagoditi različitim situacijama na terenu. Ne ograničava se na jedan element igre, već nastoji doprinositi u oba smjera.

- Mislim za sebe da sam dosta svestran, igram s dosta energije, i fokusiram se na sve što trebam i što mogu donijeti, a da pomognem ekipi. Bilo da igram obranu samo, da šutiram, napadam s leđima ili kroz tranziciju…

Nova sezona donijet će mu i prvo iskustvo igranja u europskom natjecanju, što ga posebno motivira. Već poznaje ritam ABA 2 lige, ali smatra da će kombinacija domaćih, regionalnih i europskih utakmica zahtijevati od svih maksimalnu koncentraciju.

- Već sam upoznat s ABA 2 ligom, ovo će mi biti treća sezona da igram u toj ligi, ali Europa će biti nešto novo i, iskreno, uzbuđen sam zbog toga.

Bit će sigurno naporan ritam, i svaka utakmica će nam biti važna, bila to Europa, ABA 2 ili utakmice domaćeg prvenstva. Kada govorimo o tome što je ključ da ostvarimo ciljeve ove sezone, najbitnije je da imamo fokus u ekipi, disciplinu i timski rad.”

Na kraju dodaje da je podrška s tribina element koji može napraviti razliku, osobito u sezoni kakva je pred Cibonom.

- Htio bih pozvati navijače na podršku, da u ovom izazovnom trenutku napravimo zajedno jedan dobar rezultat.”

Trener Rudež: “Matej i Renato mogu biti važan dio sustava”

Trener Ivan Rudež naglašava da je povratak Rudana važan potez, posebno zbog njegovog igračkog profila i iskustva koje nosi sa sobom.

- Matej ulazi u fazu karijere u kojoj može pružiti stabilnost i kontinuitet kao jedan od bitnih dijelova našeg sustava. Donosi mobilnost i energiju na centarskoj poziciji, a iako ima samo 24 godine, već je stekao vrijedno iskustvo u nekoliko međunarodnih sredina. Vjerujemo da je ovo odličan potez i za klub i za njega osobno.”

Govoreći o Serdarušiću, trener ističe da se radi o igraču s potencijalom za daljnji razvoj i doprinos u više segmenata igre.

- Renato je isto 2001. godište kao i Rudan. Poznaje ligu, radi se o igraču za kojeg smatramo da može doprinijeti ekipi na poziciji krila. Igrač je dobrog šuta i potencijala da brani više pozicija, smatramo da može još napredovati u određenim elementima i tako pomoći ekipi u narednoj sezoni.”

Dolasci Mateja Rudana i Renata Serdarušića predstavljaju prve poteze u slaganju ekipe koja će pokušati odgovoriti na zahtjeve sezone u kojoj Cibonu očekuju tri natjecanja i zgusnut raspored.