Cibona i Zadar se mučili, Split izgubio od Gorice na Gripama

Započela je završnica Kupa Krešimira Ćosića na splitskim Gripama, a domaćin je neočekivano ispao od Gorice 63-71.

Bek žutih Mauro Veljačić vukao je, zabio 20 poena, no momčad Vladimira Anzulovića iz terena je šutirala mizernih 37%, a situaciju mu nisu olakšali ni problemi igrača s osobnim pogreškama. Mate Kalajžić igrao je 15 minuta te napustio teren s pet faulova, a gosti su sve to iskoristili.

Momčad Josipa Sesara predvodio je 22-godišnji Ivan Majcunić koji je u 21 minutu na terenu zabio 20 poena te odveo Goricu na Final Four.

I ostali favoriti su se mučili... Zadar je protiv Bosca gubio na ulasku u zadnju dionicu, no Mario Little ipak je prelomio utakmicu te odveo momčad Ante Nazora do pobjede 76-63. Amerikanac je zabio 23 poena, tricu je šutirao 5/5, a dvoznamenkasti su kod Zadrana bili i Mislav Brzoja, Luka Božić te Domagoj Vuković.

Namučila se i Cibona, no ipak su vukovi svladali Škrljevo 78-71. Velićevu momčad su do Final Foura predvodili Ivan Novačić s 21 poenom te Marko Ljubičić s 15 ubačaja.

Svoj posao je jedino Cedevita odradila bez problema svladavši Zabok 98-73. Nisu igrači Zaboka imali šanse zaustaviti moćnu ekipu vitamina, Toni Katić, Elgin Cook i Andrija Stipanović bez većih problema odveli su glavne favorite za hrvatski kup korak dalje.

Spektakl na Gripama nastavlja se sutra, Cibona će igrati protiv Zadra dok će Cedevita snage odmjeriti s Goricom.