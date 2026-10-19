Cibona po novu pobjedu u Ligi prvaka. Evo gdje gledati uživo

Košarkaši Cibone će u utorak (20 sati, Sportklub 3) u Draženovom domu ugostiti varšavsku Legiju u utakmici 2. kola skupine B Košarkaške lige prvaka i pokušati doći do druge pobjede u ovom natjecanju nakon odličnog nastupa na otvaranju protiv turskog Galatasaraya (96-76). Za razliku od hrvatskog prvaka, aktualni prvak Poljske nije dobro otvorio nastup u ovom natjecanju u kojem je doživio uvjerljiv poraz na gostovanju u Strasbourgu (100-62). No to ne znači da će "vukovi" lako doći do pobjede, a Cibonin trener Ivan Rudež je upozorio i od koga će njegovoj momčadi prijetiti najveća opasnost.

- Stiže nam novo kolo Lige prvaka i prilika da pred našom punom dvoranom dođemo do druge pobjede, koja bi nam bila vrlo bitna. Legia je prvak Poljske, a velik broj domaćih igrača koji su osvojili naslov ostao je. Imaju dva dominantna beka, Danielsa i Zoriksa, koji su glavni kreatori igre i od njih dolazi najveća opasnost. Moramo paziti na našu obrambenu igru i koncentraciju te da kroz poboljšanje i stabilnost obrane uhvatimo bolji kontinuitet. To je naš primarni cilj - rekao je Rudež čija je momčad u posljednja dva nastupa u ABA ligi ispuštala dvoznamenkastu prednost u domaćim porazima od Slovana iz Bratislave i čačanskog Borca.

Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Dobro se pripremamo. Imali smo dva dana za oporavak i dva dobra treninga. Nadam se da ćemo sutra nastaviti pozitivan niz u Ligi prvaka - izjavio je Cibonin razigravač Lovro Gnjidić.

Ciboni će dvoboj protiv Legije biti drugi u nizu od pet koje će igrati pred svojim navijačima, što je prilika i za Ivana Rudeža da s momčadi radi na poboljšanjima u igri, s obzirom na to da će imati dva tjedna bez putovanja.

Nakon dvoboja s prvakom Poljske, Cibonu očekuju još tri uzastopna nastupa u Draženovom domu: 23. listopada protiv Krke u ABA ligi, dva dana poslije protiv zagrebačkog Virtusa (nekadašnje Cedevite Junior) u domaćem prvenstvu te 30. listopada protiv Igokee u ABA ligi. Sljedeću utakmicu u Ligi prvaka odigrat će 3. studenog, kad će gostovati kod Strasbourga.