Cibona se nada novom skalpu protiv snažnih Francuza: 'Bit će veliki izazov, jako su atletični'

Cibona je u ranim jutarnjim satima ovog ponedjeljka krenula put Francuske, točnije u šarmantni grad Dijon, gdje će ih u utorak, 11. studenog u 20 sati, dočekati istoimeni domaćin u sklopu 5. kola skupine J FIBA Europe Cupa. Pred Vukovima je važna misija – pobjeda bi im osigurala plasman u drugi krug natjecanja, dok bi eventualna dva poraza mogla zakomplicirati put prema europskom daljnjem plasmanu.

Trenutno se Cibona nalazi u vrlo dobrom položaju s omjerom 3-1, dok Dijon ima 2-2. Domaćin, iako je nešto sporije ušao u sezonu, u posljednje vrijeme pokazuje znakove buđenja, što najavljuje uzbudljivu i fizički zahtjevnu utakmicu.

Susret Cibone i Dijona u 2. kolu FIBA Europa kupa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Glavni strateg Cibone, Ivan Rudež, svjestan je snage protivnika:

- Znate i sami, Dijon je bio prognoziran kao favorit na početku. Počeli su sporije, ali vraćaju se. Mislim da je veliki izazov odigrati fizički na njihovom terenu. Imaju dva dominantna beka, puno iskustva i atletične četvorke. Imaju mogućnost igranja s različitim postavama. Dat ćemo sve od sebe. Nadam se da će navijači pratiti na TV-u našu ekipu.

Rudež neće moći računati na svog ponajboljeg igrača Žana Marka Šiška, ali optimizam i pozitivna energija vladaju i među igračima. Borna Katanović, jedan od junaka nedavne pobjede nad Cedevitom, ističe:

- Čeka nas zahtjevna utakmica protiv kvalitetnog francuskog Dijona. Imaju jake igrače na svim pozicijama, dobro su vođeni i odlični šuteri. Bit će teško, ali atmosfera u ekipi je sjajna nakon pobjede nad Cedevitom. Idemo tamo puni samopouzdanja i vjerujemo u novu pobjedu.

Zagreb: Košarkaši Cibone dočekali su momčad KK Cedevita Junior u sklopu sedmog kola SuperSport Premijer lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Navijači i ljubitelji Cibone utakmicu mogu pratiti uživo na MaxSportu te putem službenog YouTube kanala FIBA-e: FIBA Europe Cup – Dijon vs Cibona.