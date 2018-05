Cibona srušila Zadar u gostima i izborila finale s Cedevitom...

Veliki dvoboj smo gledali u Zadru, gdje su košarkaši Cibone došli do pobjede protiv domaćina Zadra 96-88, s kojom su se s ukupnih 2-1 u pobjedama, plasirali u finale gdje će ih dočekati Cedevita. Fantastična trica gostiju, nevjerojatni veterani u dresu Cibone. Sve smo to mogli vidjeti na današnjoj utakmici.

Od početka su gosti iz Zagreba, za razliku od prve utakmice, krenuli agresivno s očitim ciljem prolaska u finale. Držali su malu prednost sve do kraja, kada se Zadar vraća u utakmicu s tricama Amerikanca Graya. Do kraja utakmice se igralo koš za koš, no onda je sjajna trica gostiju presudila i dovela ih do konačnih osam razlike.

Za pobjedu Cibone ključne su bile trice Rozića i Bošnjaka kojima je zaostatak 78-79 pretvorila u prednost 84-79 tri minute prije kraja. Prethodno je Zadar serijom 14-4 nadoknadio minus od devet poena i stigao u minimalnu prednost.

Cibona je do pobjede stigla prvenstveno zahvaljujući sjajnom šutu za tricu pogodivši 15 od 33 dalekometna pokušaja, a prednjačio je Marko Tomas koji je ubacio sedam trica iz 12 pokušaja, a ukupno je postigao 32 koša. Odličan je pod obručima bio i Luka Žorić sa 27 poena i sedam skokova.

Kod Zadra je Steven Gray postigao 18, a Ive Ivanov koševa.

Tako su Cibosi izborili zagrebačko finale s Cedevitom, koja je u prvom polufinalu svladala Split. Finalna serija igrat će se na tri pobjede, a prva utakmica na programu je u četvrtak u Domu sportova