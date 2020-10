Cibona smrznuta na -41 u Baru i ostala bez Roka Prkačina, Split na Gripama pobijedio FMP...

Osim što je izgubila, Ciboni se u Baru vrlo brzo, nakon manje od tri minute na parketu, ozlijedio kapetan i najbolji igrač, 17-godišnji Roko Prkačin koji je izašao iz igre zbog problema s gležnjem

<p>Košarkaši Cibone u susretu su 2. kola regionalne ABA lige pretrpjeli novi težak poraz, na gostovanju u Baru izgubili su od Mornara sa 68-109 (14-27, 18-22, 15-29, 19-29).</p><p><strong>Pogledajte video: Kad zaori pjesma u Draženovom domu</strong></p><p>Osim što je izgubila, Ciboni se u Baru vrlo brzo, nakon samo 2:18 minuta igre ozlijedio kapetan i najbolji igrač, 17-godišnji <strong>Roko Prkačin</strong> koji je izašao iz igre zbog problema s gležnjem. Bez Prkačina Cibona je protiv čvrste domaće momčadi izgledala potpuno nemoćno.</p><p>Susret je rezultatski riješen već u prvoj četvrtini u kojoj je Mornar nakon uvodne trice <strong>Bundovića</strong> napravio seriju 23-2 i stigao do prednosti od 23-5. Mornar je povećavao svoju prednost sve do najvećih +43 (109-66) u posljednjoj minuti.</p><p><strong>Filip Bundović</strong> je sa 22 koša i devet skokova bio jedina svijetla točka u Ciboni, dok je kod domaćih šest igrača postiglo dvoznamenkast broj poena, najviše 14 <strong>Marko Jeremić</strong>.</p><p>Cibona je tako u prva dva kola upisala dva poraza s ukupnom razlikom od -79. Mornar je nakon pobjede u Zadru u 1. kolu, u 2. kolu bio uspješniji i od još jednog hrvatskog predstavnika.</p><p>Splite je pobijedio FMP sa 86-71 (18-22, 24-17, 21-12, 23-20) i to je prva pobjeda nekog hrvatskog predstavnika u ABA ligi u ovoj sezoni, nakon što su i Zadar i Cibona izgubili u svoja prva dva nastupa te poraza Splita u Podgorici u 1. kolu.</p><p>U prvoj utakmici na Gripama u ABA ligi nakon osam godina Split je do pobjede prvenstveno stigao serijom 10-0 krajem treće i početkom četvrte četvrtine kojom je pobjegao na prednost od 65-51.</p><p><strong>Marko Luković</strong> sa 20 i <strong>Blaž Mesiček </strong>sa 17 koševa predvodili su Split, dok su <strong>Okben Ulubay</strong> i <strong>Stefan Đorđević</strong> postigli po 13 poena za FMP.</p>