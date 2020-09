Ide tatinim stopama: Roko Prkačin novi kapetan Cibone!

<p>Najtrofejniji hrvatski košarkaški klub zagrebačka <strong>Cibona</strong> u četvrtak je predstavila novog kapetana, a to je<strong> Roko Prkačin</strong>, koji je sa svojih 17 godina i 10 mjeseci najmlađi kapetan u povijesti "cibosa".</p><p>- Nakon što sam desetak godina obnašao časnu dužnost kapetana Cibone, na što ću biti ponosan do kraja života, došlo je vrijeme da vrpcu predam nekom drugom. Pred vama je novi kapetan Cibone Roko Prkačin, sjajan mladić koji je dobro odgojen, a o njegovom talentu sve se već zna. Njegov otac Nikša Prkačin isto je bio kapetan Cibone. Roko je dečko koji živi Zagreb, kojem je Cibona u krvi, i predajem mu ovu časnu ulogu i vjerujem da će se jako dobro snaći - izjavio je na konferenciji za novinare Marin Rozić, sportski direktor Cibone.</p><p> U Ciboni se po prvi put događa da su kapetani kluba bili otac i sin.</p><p> - Ovo je za mene velika čast, a mislim da je otac sada najponosniji. On mi je dao puno savjeta, a puno sam mogao naučiti i od Marina Rozića, jer sam s njim proveo dosta vremena. Imali smo blizak odnos, čak smo bili i cimeri. Probat ću od obojice uzeti po nešto i biti bolji od njih - rekao je uz osmijeh novi kapetan Cibone Roko Prkačin, krilni igrač visok 203 cm.</p><p>Prkačin je velika nada Cibone i hrvatske košarke, no prošla sezona nije bila baš najbolja za njega. U ABA ligi imao je samo 15 minuta prosječno po utakmici, a u hrvatskom prvenstvu 21 minutu. Zbog toga su postojale glasine o njegovom odlasku u Zadar, a zbog statusa svog sina javno je negodovao i njegov otac Nikša.</p><p>No stvari su se u međuvremenu promijenile, u Ciboni su shvatili da je Roko igrač oko kojeg će graditi momčad i dali su mu najveću moguću obvezu koja znači puno više od kapetanske trake. Označuje čovjeka koji je lider na terenu, uzor, koji se uvijek bori za svoju momčad do kraja. To je Prkačin junior pokazivao u mladoj reprezentaciji i u mlađim kategorijama Cibone, a sada je tu ogromnu obvezu dobio i u prvoj momčad 'vukova'.</p><p>- Ovo nije lagana funkcija, ali imat će ogromnu podršku od naših iskusnijih igrača koji su pravi karakteri i sigurno će mu olakšati tu ulogu koju ima. Stalno naglašavam da smo tim, jedna dobra obitelj, dobro funkcioniramo i ne sumnjam da će Roko to odraditi kako spada - kazao je trener Cibone Ivan Velić.</p><p>Prkačin će debi s kapetanskom vrpcom imati u derbiju protiv Zadra koji se igra u petak u 18 sati.</p><p>- Sutra se sudaraju dva različita koncepta. Zadrov, koji isključivo ide na rezultat, a mi smo složili jednu drugačiju priču, punu mladosti. Zadar ima veći budžet od Cibone i oni su favoriti, ali favoriti ne pobjeđuju uvijek. Nismo imali dovoljno utakmica ni treninga da mogu reći kako ćemo odigrati, ali siguran sam da će dečki dati sve od sebe - rekao je Velić.</p>