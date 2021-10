U prvom susretu 3. kola košarkaške ABA lige, u hrvatskom derbiju, Cibona je u gostima pobijedila Zadar 68-67 i time i dalje ostala stopostotna na startu sezone.

Utakmica je bila izjednačena i dramatična, a jedan od ključnih trenutaka ogleda je bila trica Prkačina za 66-61, minutu prije kraja. Nakon toga Cibona je koševima s linije slobodnih bacanja održala prednost i pobjedu do samoga kraja.

- Čestitam igračima na pobjedi iako ovo nije bila lijepa utakmica za igrati niti gledati. Bilo je puno nervoze, očigledno važnost utakmice je učinila svoje kod obje ekipe. Zadar je tražio rezultat nakon uvodnih poraza, a mi smo se morali nositi s ulogom favorita na papiru koju su nam svi nadjenuli i to je uzelo danak. Nismo odigrali kako mi to možemo i to se vidi u statističkom dijelu utakmice i ovo je utakmica u kojoj je presudio karakter naših igrača. Za nas je ovo veliki preokret i zadovoljni smo načinom na koji smo započeli sezonu - rekao je nakon utakmice trener 'vukova' Vladimir Jovanović.

Zadar je u dva navrata imao prednost od devet poena, u nastavku je vodio 48-39, ali je vrlo brzo i prosuo taj plus.

- Znali smo da će biti teška utakmica, svaki derbi sa Cibonom je takav. Utakmicu se presudile dvije stvari, a to je 19 izgubljenih lopti naše ekipe i promašena slobodna bacanja te par promašenih šuteva u bitnim trenucima dok je Prkačin kod njih pogodio šut iz kuta kada se utakmica lomila. Naši dečki dobro rade i treniraju i sigurno će im se vratiti ovakav pristup u nastavku sezone - rekao je trener Zadrana Ivan Perinčić.

Kod Cibone su Roko Prkačin i Nathan Reuvers ubacili po 12 poena, a Radovčić i Gegić po 11. Najbolji je u domaćem sastavu bio, pak, Uroš Luković koji je ubacio 16 poena, a imao je i sedam skokova. Carter je dodao 11 poena uz sedam skokova i četiri asistencije.

Cibona je upisala treću pobjedu u sezoni, dok Zadar za sada ima sva tri poraza.

Iako danas nije bio na terenu, Tornado je 'počastio' povratnika Pavla Marčinkovića transparentom. "Marčinkoviću, Judo, od*ebi iz kluba", poručio je Tornado.

On je, naime, u Zadru započeo profesionalnu karijeru, a prije deset godina otišao je u Cibonu što mu oni očito nisu zaboravili ni oprostili. Nakon Cibone, Marčinković je nastupao za Akademik iz Sofije, ciparski Apollon, Zagreb, Split i nakratko za Sonik Puntamiku.