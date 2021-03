BBB-i, poznanici, suradnici i prijatelji i velikog Zlatka 'Cice' Kranjčara palili su lampaše diljem Zagreba i ostalih gradova 'kroz koje teče plava krv' kako bi odali počast legendi hrvatskog nogometa. A tugovalo se i u Posedarju gdje Kranjčari imaju kuću u kojoj posljednjih 12 godina živi Cicin stariji brat Damir.

I Cico je, naime, do prije mjesec dana boravio u Posedarju u obiteljskoj kući u Ulici Brune Bušića, stoga su i građani tog mjesta upalili lampaše za svojeg omiljenog susjeda.

Ispred obiteljske kuće titra crveni lampaš, a tamo sjedi shrvani Cicin stariji brat. Uz njega je i susjed i obiteljski prijatelj Tome koji pomaže Damiru koji je invalid. Amputirana mu je noga, a s protezom se jako teške kreće. Pa kako će na posljednji ispraćaj malog brace?

- Niko će doći po mene u Posedarje, a na sprovod ću, budući da ne mogu dugo stajati, u invalidskim kolicima - rekao je Damir Kranjčar za Večernji list.

Cico je donedavno boravio u Posedarju, i to čak tri i pol mjeseca, što je za njegovog starijeg brata bio svojevrstan šok.

- Zapravo, ima jedan veliki razlog. Budući da sam trideset godina živio u Nizozemskoj, i da smo se u tom razdoblju rijetko viđali, Zlatko je imao potrebu biti ovdje. Bio je tu za svoj rođendan u studenome, tu mu se svidjelo, i odlučio je ponovno doći. I nije se dao odavde, uživao je, bio mu je ovo odmor za dušu. I sve je bilo u početku O.K., sve normalno. Popila se čaša-dvije vina ili gemišta dnevno, to je bio “normativ” – kaže Damir.

Srušio se početkom veljače

Kako obojica kažu, Cici su jednom zgodom zaklecala koljena nakon čega je izgubio ravnotežu, a kako mu je noga počela naticati, odjednom više nije mogao stati na nogu.

- Cico je jednom imao prijelom lijeve noge, i na tu nogu bio je slabiji, pa na nju nije mogao stati. Međutim, kako mu je taj dan odjednom bilo loše, tako je brzo i došao k sebi. No, sve se još jednom ponovilo početkom veljače. Tada je izgubio svijest i srušio se u kući. Baš je Niko tada bio tu da bi ga odvezao u Zagreb, a umjesto toga Cico je kolima hitne pomoći bio prebačen u zadarsku bolnicu. Vrijednosti krvnog tlaka su mu se potpuno preokrenule, šećer mu je bio 11,9... – priča Damir i nastavlja:

- Dok je boravio u bolnici, Zlatko se počeo polako oporavljati. Bio je u dobrom stanju, čuli smo se svaki dan nekoliko puta. Dr. Nakić mi je bio kazao: "Ako izdrži prva tri dana, ima šanse da se oporavi". I tako je i bilo, Cico se polako počeo oporavljati. Nakon tri tjedna došao je Niko i odvezao ga u Zagreb, budući da tamo u Merkuru ima liječnik specijalist za transplantaciju jetre. A ja, nakon što sam čuo kako mu je bilo u Zadru, nisam uopće pomišljao da bi mu trebala transplantacija.

Čim je vidio da ga Niko zove, znao je da nešto nije u redu

- On me inače rijetko zove, a čim sam vidio njegov broj, znao sam da nešto nije u redu. A kad sam čuo... nisam to mogao vjerovati. Zadnji put kad smo se čuli osjetio sam mu u glasu da nema energije, da je preumoran.

U veljači kad je završio u bolnici saznao je za smrt velikog prijatelja Popovskog što je vjerojatno i utjecalo na njegovo stanje.

- E, to je moguće. Znate, ja sam bio strogo zabranio, dok je Cico u bolnici, da mu se to kaže, jer sam znao koliko bi ga to moglo uzrujati. A onda ga je nazvao jedan zajednički prijatelj iz Zagreba i to mu kazao. Da je znao da je bolje da mu to ne kaže, sigurno ga ne bi ni nazvao – smatra Damir.

Dinamo 1982.

U obiteljskoj kući Kranjčarovih u Posedarju još uvijek svoje mjesto na zidu ima fotografija Dinamova napada (B. Cvetković, Cerin, Kranjčar, Mlinarić, Deverić) iz 1982. kada su otišli do kraja i osvojili prvenstvo Jugoslavije.

- Dok je Cico bio tu, malo smo se zekali. Kazao sam mu: "Ja ću prije tebe otići, bolje da ti meni ideš na sprovod, nego ja tebi". Na to mi je kazao: "Budalo jedna, ti buš mene nadživil, takvi ljudi kao ti, to su biljke koje ne venu!" - prepričao je Damir za Večernji.