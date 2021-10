Cijeli stadion na nogama, šalovi u rukama i svojevrsni 'I'm forever blowing bubbles' u bečkoj verziji. Atmosfera kakvu već dugo nismo vidjeli na hrvatskim tribinama, a možda je baš i ovaj manji, akustični stadion pridonio onom nogometnom osjećaju. Ne može se to uspoređivati s Anfieldom i 'grmljavinom' kad krene 'You never walk alone', ali Bečani su podržali svoje miljenike, dok su Bad Blue Boysi - sjedili.

Da, bilo je to pomalo čudno, ali znali smo da se nešto sprema u režiji zagrebačkih momaka. Uslijedila je erupcija kad je bubanj dao znak za početak, a stadionom se orilo 'Dinamo, Dinamo'! Navijača zagrebačkog kluba ima na svim tribinama, ali najglasniji su ultrasi u navijačkom sektoru.

Podržali su BBB-i ultrase Rapida koji nisu organizirano došli na ovu utakmicu jer se bore protiv 2G pravila u Austriji (op.a. za ulaz na stadion mora se imati covid potvrda/imati dvije doze cjepiva ili preboljeti virus), a napravili su i ono za što se navijače u Bundesligi Austrije ne kažnjava - odmah su upalili nekoliko baklji.

Na to se domaći navijači nisu bunili, ali topovske su udare ispratili fućkanjem. Gotovo je do posljednjeg mjesta ispunjen Allianz stadion, a jedino žalosti vijest da su neki navijači Dinama ostali izvan stadiona i pola sata nakon početka utakmice jer je došlo do komplikacija na ulazu. Ne događa se samo u HNL-u.

Iako nije bilo domaćih ultrasa, spontano se navijalo za rapid s njihove famozne zapadne tribine, a Boysi nakon tišine do početka utakmice, od prvog sučevog zvižduka nisu prekinuli s pjesmom. Na tribinama su gledatelji od vrtićke do umirovljeničke dobi i svi uživaju u utakmici i navijačkoj atmosferi bez ikakvih izgreda, a to je ono što želimo gledati i podsjetiti se kako je sve to izgledalo prije 'novog normalnog'.