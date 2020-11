Jedna od najstarijih Cikatićevih snimki: Protivnik ga je prljavo ozlijedio, Branko postao prvak

'Hrvatski tigar' Branko Cikatić 1981. borio se za titulu svjetskog prvaka u karateu na Floridi. Triput je rušio protivnika, nakon čega je ovaj počeo bacati nedozvoljene udarce zbog kojih je prekinut meč

<p><strong>Branko Cikatić</strong> prerano nas je napustio u 66. godini života, a mi i dalje svake subote donosimo snimke borbi legendarnog <strong> </strong>koje su dugo bile zaboravljene. No sada su pronađene, digitalizirane i obitelj ih je odlučila prikazati navijačima putem kanala 24sata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cikatić postao svjetski prvak</strong></p><p>Danas Vam donosimo karate borbu s Floride za naslov svjetskog prvaka u WAKO World Championshipu, a protivnik mu je bio domaći borac Ray McCallum.</p><p>Branko je do te 1981. već imao tri naslova europskog prvaka, ali sportska se javnost za 'hrvatskog tigra' počela interesirati tek nakon pobjede nad favoriziranim McCallumom.</p><p>Cikatić je domaćeg borca toliko prebio da je ovaj od nemoći prljavim udarcima glavom očajno htio ozlijediti našeg borca. Borba je nakon učestalih opomena prekinuta za slavlje Cikatića, a "tigar" ga je u borbi rušio čak triput.</p><p>- Na borbu sam došao kao izazivač i pomalo sam strahovao da će suci Rayu progledati kroz prste sve nedozvoljene udarce, ali imao sam sreću pa iako je Ray bio domaćin, nisu mu dopuštali prljavu igru. Prvo su ga samo upozoravali, a onda su ga, nakon što me je u nemoći udario glavom, diskvalificirali. Cijena pobjede? Osamnaest šavova na čelu - kazao je tada 27-godišnji Cikatić.</p><p><br/> - Ponekad se događa da se borba pretvori u običnu tučnjavu iako ne kad se ja borim. Za mene je karate punim kontaktom sport, karate borci sportaši koji nikad ne pribjegavaju niskostima, a još se manje tuku 'na snagu'. Snagu sam primijenio samu u onim mečevima u kojima su protivnici, poput Raya, bili spremni na sve samo da ne bi izgubili meč - vidjelo se već tada da je pravi gospodin.</p><p>Branko je domaćem borcu održao lekciju pred 25.000 navijača nakon čega nije bilo nikoga tko nije čuo za legendarnog hrvatskog borca.</p><p>- Nastupi nisu završili. Moram i obraniti tek osvojenu titulu, pa vjerujem da će biti organiziran spektakularni meč s Billom Wallaceom, neporaženim svjetskim prvakom. Bill je više od deset godina stariji od mene, svojevremeno se povukao iz borbi, a sad je opet aktivan. Ja bih se s njim htio okušati u borbi jer je on godinama slovio za najvećeg tehničara.</p><p>Cikatić je u borbi dobio teške posjekotine zbog prljavih udaraca Wallacea koji su eventualno i doveli do prekida. </p><p>- Ma, zdrav sam, a i ozljede mi brzo zacjeljuju. Nadam se da će mi i ova 'uspomena' iz Floride brzo proći, tako da u već početkom sljedeće godine biti spreman za susret s Billom.</p><p>- Planiram i dalje ostati trener najmlađim karatistima Solina, jer je u svakom sportu najvažnije da početnike uče pravi majstori i istinski poznanici sporta. U suprotnom početnici, pogotovu u u borilačkim vještinama, stječu pogrešne stavove. Karate nije oružje koje omogućuje nepotrebno nametanje određenoj sredini, to je sport prvenstveno pogodan za zdrav psihofizički razvoj, a tek onda i za eventualnu obranu od nasilnika - zaključio je tada 'hrvatski tigar'.</p>