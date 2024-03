Čilić dodijelio 25 stipendija sportašima i glazbenicima

Nakon američkih - Čilićevi "Oscari"! Ispred vlastite Zaklade Marin Čilić razveselio je 25 mladih sportaša i glazbenika uručivši im stipendije uz već standardnu kulisu Smaragdne dvorane hotela Esplanade. Prošle godine, u petoj generaciji stipendista, Zaklada je prešla jubilarnih 100, a u ovoj je brojka narasla na njih 128.

- Planirali smo 20 za šestu generaciju, ali, evo, odlučili smo se za koju više nakon svih motivacijskih pisama koja su nam stigla - rekao je uvodno Čilić.

Mnoge su priče bile nevjerojatno inspirativne. Djeca su pokazala su kako, bez obzira na izazove i prepreke na putu, ne posustaju u predanosti sportu i glazbi. Odluka o dodatnim stipendijama donesena je uz neizostavnu podršku brojnih sponzora i partnera, bez kojih cijela priča ne bi imala ovakav ishod. Ovogodišnje stipendiste nije bilo lagano odabrati.

- Još od djetinjstva nisam propuštao treninge. Neprestano bih si postavljao nove izazove i ciljeve, ne razmišljajući i ne ograničavajući se svojim potencijalom. Vodila me motivacija, i kroz uspjehe i kroz prepreke, ona je ta koja me gurala naprijed. Na vlastitom sam teniskom putu naučio koliko je bitno vjerovati u sebe, svoje mogućnosti i nastaviti dalje, čak i kad stvari izgledaju nemoguće. Ustrajnost i nepokolebljiva volja ključni su za postizanje ciljeva. Neka vas moj primjer, ali i primjeri mnogih mojih kolega iz svijeta sporta, podsjeti da je samo važno slijediti svoj put. Ne moramo na njemu uvijek biti najbolji, već ići korak po korak, učiti i vjerovati u sebe jer takav stav vodi do cilja i uspjeha - poručio je mladima olimpijski i Grand Slam pobjednik.

Sportske stipendije uručene su Luni Pađan (18) iz Samobora (streličarstvo), Davidu Sandiću (18) iz Labina (biciklizam), Ani Pranić (16) iz Zagreba (badminton), Viti Radovanoviću (16) iz Zagreba (badminton), Valentini Živković (15) iz Drniša (judo), Franu Radiću (15) iz Zagreba (gimnastika), Leoni Niketić iz Petrova Sela (judo), Leonu Gabrielu Kišičeku (15) iz Zagreba (biciklizam), Karlu Marjanoviću (15) iz Zagreba (taekwando), Marku Kenđelu (17) iz Petrinje (gimnastika), Anti Tunjiću (15) iz Slavonskog Broda (plivanje), Marjeti Smoje (17) iz Solina (sportsko penjanje). Glazbene stipendije, pak, dodijeljene su Mayi Hong (14) iz Zagreba (violina), Pauli Dubovečak (10) iz Bednje (klarinet), Karlu Vinkoviću (13) iz Zagreba (trombon), Franu Šoli (14) iz Zagreba (violina), Rafaelu Schlosseru (14) iz Zagreba (tamburica), Maksimu Radanecu (14) iz Bjelovara (rog), Jakovu Begiću (16) iz Zagreba (flauta), Dori Marin (16) iz Križevaca (gitara), Heleni Kantarević iz Velike Gorice ( rog), Lovri Zeneralu (15) iz Zagreba (saksofon), Andriji Cukrovu (10) iz Prvić Šepurina (violina), Agnezi Čelan(14) iz Zagreba i Bianki Saridžić (16) iz Zagreba (violina).

Stipendije su namjenske i mogu se iskoristiti samo za daljne usavršavanje poput seminara, odlazaka na natjecanja, kupnju glazbenih pomagala, sportske opreme i slično.

- Dan kada svečano dodjeljujemo stipendije uistinu je poseban za nas, a činjenica da je ovo već šesta generacija samo dokazuje da smo na dobrom putu. Toliko je inspirativnih priča i primjera koje dobijemo putem pisama na adresu Zaklade i divno je gledati svu tu talentiranu djecu kako ne odustaju od svojih ciljeva. Uistinu smo ponosni što možemo barem jednim djelom, sportskim rječnikom rečeno, pridržati im ljestve ili dati ruku na putu ostvarenju snova - rekao je voditelj Zaklade David Milić.

Zaklada Marin Čilić osnovana je 2016. godine s čvrstom vjerom da svako dijete posjeduje neograničen potencijal. Svako ga dijete može ostvariti, uz odgovarajuću potporu, predan rad i snažnu vjeru u sebe. Zaklada djeci pruža potporu kroz obrazovne, sportske i programe ohrabrivanja te osigurava financijsku podršku kako bi mladi talenti uspjeli ostvariti svoj puni potencijal i snove pretvoriti u stvarnost. Dosad je obnovljeno šest školskih laboratorija, a u sklopu projekta Gem Set Hrvatska sagrađena su i četiri školska multifunkcionalna igrališta, dok je peto u izgradnji.

