Sjećate se što je bilo prije tri godine? Bio je to jedan od najvećih dana u povijesti našeg tenisa. Dan kada su u jednom danu pala dva ponajveća tenisača svih vremena, Roger Federer i Novak Đoković. Borna Ćorić porazio je tada velikog Rogera i osvojio Halle, a Marin Čilić Đokovića i osvojio Queen's.

Marinu je to bio posljednji naslov u karijeri, sve do danas. S kasnim proljećem i travnatom sezonom procvjetala je Marinova forma, a a svoj epilog je doživjela u Stuttgartu. Čilić je fantastični tjedan okrunio velikom pobjedom nad Kanađaninom Felixom Augerom-Aliassimeom u finalu i osvojio ATP Stuttgart!

Marin je pokazao sjajan i uvjerljiv tenis i za nešto manje od dva sata otpuhao s terena 21. tenisača svijeta. Bilo je 7-6, 6-3. Ovo mu je 18. turnir u karijeri, a prvi nakon tri godine. Kako je Mercedes glavni sponzor ovog turnira, već tradicionalno njihov automobil pripadne pobjedniku turnira pa se tako Čilić može pohvaliti novom mašinom.

Dolaskom travnate sezone Čilić se skroz preporodio. Izgleda baš uvjerljivo, a vjerujemo kako će ga ovaj naslov poprilično napuniti samopouzdanje. To mu je prijeko potrebno, pogotovo na nešto loše partije u posljednjih godinu dana.

A to kako je Marin furiozno osvojio Stuttgart, rijetko se viđa. Do finala je pobjeđivao Mollekera, Basilashvilija, Shapovalova, Rodionova bez izgubljenog seta, isti slučaj je bio i u finalu. Nadamo se da će tako nastaviti i do Wimbledona. A s ovakvom igrom može pucati na velike stvari.