Čilić je doveo Ferreiru kojeg je Ljubičić vodio 2-0, 5-1 i ispao!

Sretan sam što mogu s vama podijeliti vijest kako će se mojem timu priključiti Wayne Ferreira i bit će s nama za travnatu sezonu. Veselim se što ćemo surađivati, napisao je 15. tenisač svijeta na Twitteru.

Travnata sezona počinje danas u Londonu gdje Marin Čilić brani naslov, a protivnik mu je Čileanac Cristian Garin, 32. tenisač svijeta. Nakon turnira u Queen's Clubu, Čilića čeka nastup na Wimbledonu, gdje je lani poražen u drugom kolu od Argentinca Guida Pelle.

No, za one mlađe, da objasnimo tko je Wayne Ferreira. Riječ je o Južnoafrikancu koji je osvojio 15 naslova u pojedinačnoj konkurenciji, bio je šesti tenisač svijeta, a najbolji rezultat na Grand slam turnirima su dva polufinala na Australian Openu 1992. i 2003. godine. Na Wimbledonu i US Openu igrao je četvrtfinala.

Jedan je od nekolicine igrača koji pozitivan omjer s Rogerom Federerom. U tri susreta 2001. dvaput je pobijedio Federera, a šest puta pobijedio je Petea Samprasa. No Ferreira je za hrvatske navijače ostao posebno poznat zbog meča protiv Ivana Ljubičića na Australian Openu. Bilo je to 2002. Igralo se 3. kolo. Ne bi tu bilo ništa neobično da hrvatski tenisač nije vodio 2-0 u setovima i 5-1 u trećem setu.

- Što se dogodilo? Ha,ne znam, ne mislim da sam kriv ili da se nešto senzacionalno dogodilo. Dobro sam odigrao cijeli susret, no kod 5:1 u trećem setu Ferreira je počeo bolje trčati, više je pokušavao, na meč-loptu odigrao nemoguć poen... U tom sam trećem setu imao fizičkih problema, teško sam disao, nedostajalo mi je snage. Imao sam problema s igranjem po velikim vrućinama. Na kraju sam dobio žulj na dlanu, prvi put u karijeri - rekao je Ivan Ljubičić.

Ljubo je igrao pet puta protiv Ferreire i pobijedio ga je samo jednom, dok je Goran Ivanišević protiv Južnoafrikanca igrao sedam puta i slavio četiri puta.