Marin je i Đokoviću napravio veliku uslugu: 'Sad očekujem pivo!' Otvara se put do finala

Ovo je bilo fantastično od prvog do posljednjeg poena. Uživao sam u atmosferi i noćnom terminu, igrao sam jedan od najboljih mečeva u karijeri od početka do kraja. Presretan sam što sam ovdje, rekao je Marin Čilić (33) nakon što je senzacionalno pregazio drugog tenisača svijeta Danila Medvjedeva (6-2, 6-3, 6-2) i plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa.

Na terenu se zadržao sat i 47 minuta i vrlo vjerojatno nikada nitko nije ovako deklasirao ruskog tenisača na jednom Grand Slam turniru. Bila je to apsolutna dominacija od prvog poena. Od prvog servisa, njegovih kretnji, snažnih i preciznih udaraca. Gađao je linije, kuteve, nakon svakog poena žestoko i srčano proslavljao. Bilo je to savršenstvo od tenisa nasuprot kojem Rus nije imao šanse. Predavanje kako rušiti najbolje.

Bio je to Marinov vrlo vjerojatno najbolji taktički meč ikada te uz to sigurno najbolji na pariškoj zemlji. Sve živo ispucano od strane njegova protivnika je hvatao, sjajno pokrivao mrežu i sve vraća. A kada je napadao, frcali su winneri na sve strane.

Prepoznali su to i navijači na Phillipe Chatrieru koji su ga bodrili tijekom meča i za kraj čudesne partije počastili ga gromoglasnim pljeskom. Marin će u srijedu u četvrtfinalu igrati protiv sedmog tenisača Andreja Rubljova i bit će mu ovo povijesna prilika probiti se napokon do polufinala. Ovo mu je ukupno 14. na Grand Slamovima, a treće u Parizu.

Dvaput do sada je zapinjao u četvrtfinalu, 2017. godine koban je bio Stanislas Wawrinka, a godinu dana poslije prevelika prepreka Juan Martin Del Potro. Sada je stiglo vrijeme da zasja i na pariškoj zemlji i konačno probije taj zid.

A može li? Kada god Marin pobijedi svoju crnu mačku Gillesa Simona, sve je moguće. Sjetimo se samo čudesne 2014. godine kada je igrao tenis života. E sada opet sve zamirisalo na taj US Open. Put prema uspjehu popločan je znojem, radom, trudom, ali i srećom. A hrvatski tenisač ju je imao. Na putu do četvrtfinala pobjeđivao je Balazsa, Fucsovicsa, Simona pa sada Medvjedeva.

Sve ovo je sam zaslužio, ali treba priznati, ždrijeb ga je pomazio i smjestio ga u donji dio, dok će u gornjem dijelu biti pravi fajt za plasman u polufinale. U prvom četvrtfinalu su Novak Đoković i Rafael Nadal, a u drugom Carlos Alcaraz i Alexander Zverev.

S druge strane, ukoliko Marin prođe u polufinale, tamo ga čeka puno lakši zadatak nego što je to slučaj na drugoj strani, ali i dalje jako težak. Pobjedom protiv Rubljova izborit će dvoboj protiv osmog tenisača svijeta Caspera Ruuda i Danca Holgera Runea (19) koji je na Roland Garros stigao kao 40. na svijetu, ali senzacionalnim tenisom je pokorio sve. Ove godine kao da pariška zemlja ima neku magiju i u nekim igračima budi ono najbolje.

Pobjedom protiv Medvjedeva, Čilić je učinio uslugu i Novaku Đokoviću koji bi osvajanjem Roland Garrosa ostao prvi na svijetu.

- Od Novaka sada očekujem jednu kavicu ili pivo - odgovorio je raspoloženi Marin na pressici pa dao svoje viđenje meča.

- Izgleda jednostavno, ali igraju se mečevi na "best of five". Zahtjevno je mentalno ostati unutra, pogotovo ja koji igram tenis, koji traži pripremu s nogama. Ne igram defenzivni tenis, gdje mogu pretrčavati također. Za takav tenis je potreban je ozbiljan fokus i to je ove godine što mi je fantastično. Ne ide uvijek u pravom smjeru, ali zadržavam tu razinu i to mi je najveća dobit.

Ovo mu je prva pobjeda iz četvrtog pokušaja protiv drugog na svijetu. Na Wimbledonu prošle godine imao je 2-0, ali je nažalost ispustio. Ovaj put se nije dao.

- Tanka je nit koja dijeli od potpune kontrole i kad se meč preokrene, imao sam takav slučaj s Danilom prošle godine i dosta često s ostalim top igračima koji u svakom trenutku traže rješenje, pokušat će nešto novo, drugi način igre. Danil je na kraju drugog seta otišao u WC, da mi razbije ritam i da se regenerira. Tu sam napravio break koji je bio apsolutno ključan da steknem veliku prednost. Pomoglo mi je baš veliko iskustvo protiv top igrača na Grand Slamovima da ostanem na najvišem nivou, tako sam ostao u igri i odigrao mentalno na najvišem nivou.

Treba to priznati, Marinu se otvorio ždrijeb i ima veliku priliku plasirati se u svoje četvrto Grand Slam finale. No, o tom potom. Sve je to sam zaslužio, ali i dalje ga čeka jako težak zadatak, ali imamo pravo biti optimistični. Čilić igra tenis života, na tragu onome iz 2014. i kada onako s pariške zemlje pomete drugog tenisača svijeta Medvjedeva, onda se može nametati bilo s kime.

No, za polufinale prvo treba riješiti nezgodnog Rusa Rubljova. Do sada su igrali šest puta, ali samo jednom na zemlji i to prije sedam godina u Ženevi kada je Marin slavio. Rubljov je slavio četiri puta, a uz pobjedu u Švicarskoj, hrvatski tenisač slavio je i ove godine u šesnaestini finala Australian Opena, što im je bio i posljednji susret. Rus je u svakom meču na Roland Garrosu izgubio po set. I to je dokaz da se može igrati protiv njega. Pobjeđivao je Kwona (3-1), Delbonisa (3-1), Garina (3-1) da bi mu potom Sinner predao u osmini finala pri rezultatu 1-1.

Bez obzira što je Marin deklasirao njegovog sunarodnjaka i drugog na svijetu, Rubljov će biti favorit u ovome susretu. Koeficijent na njega je 1.50, dok je na Čilića 2.30.

No, kada je u ovakvoj formi i kada Medvjedeva napravi nemoćnim, zašto ne bi pao i sedmi na svijetu. Ima bogato iskustvo, a u Parizu pršti od samopouzdanja. Roland Garros je osvojio kao junior 2005. godine, je li došlo vrijeme da to ponovi nakon 17 godina, ovaj put na seniorskoj razini?

