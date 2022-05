Čilić nakon čudesnog izdanja: Ovo mi je jedan od najboljih mečeva u karijeri. Sve mi ide

Zamirisalo je sve na već opjevanu 2014. godinu kada je dominantno osvojio US Open i došao do svog prvog i jedinog Grand Slama. Prštao je od snage i samopouzdanja i to se vidjelo u svakom njegovom udarcu. Frcali su winneri, servis je bio neuhvatljiv, a kretnja na razini 20-godišnjaka. Bio je to Marin na svome vrhuncu. Nije dao ni gram šanse drugom tenisaču svijeta.

U spektakularnom meču i vjerojatno svom najboljem još od US Opena 2014. godine, Marin Čilić (33) je razbio Danila Medvjedeva (6-2, 6-3, 6-2) i po treći put prošao u četvrtfinale Roland Garrosa.

Na terenu se zadržao sat i 47 minuta i vrlo vjerojatno nikada nitko nije ovako deklasirao ruskog tenisača na jednom Grand Slam turniru. Bila je to apsolutna dominacija od prvog seta. Od prvog servisa, njegovih kretnji, snažnih i preciznih udaraca. Gađao je linije, kuteve, nakon svakog poena žestoko i srčano proslavljao. Bilo je to savršenstvo od tenisa nasuprot kojem Rus nije imao šanse. Predavanje kako rušiti najbolje.

- Ovo je bilo fantastično od prvog do posljednjeg poena. Uživao sam u atmosferi i noćnom terminu, igrao sam jedan od najboljih mečeva u karijeri od početka do kraja. Presretan sam što sam ovdje - rekao je Čilić na što mu je francuska publika uzvratila gromoglasnim pljeskom.

Bodrili su ga još od prvog meča, a u prošlom kolu je deklasirao Francuza Gillesa Simona i poslao ga u mirovinu. Ishvalio je Simona nakon meča i još dodatno se uvukao pod kožu navijačima. I večeras su navijali za njega pa ga počastili skandiranjem i pljeskom za kraj.

- Kada igram najbolji, sve je apsolutno savršeno. Servis, kretnje, retern. Sjajnih 15 dana je iza mene, jako dobro sam trenirao, imao dobre mečeve i igrao sam sjajan tenis. Protiv Simona je bilo jako dobro, ali znao sam da protiv Medvjedeva moram zadržati taj odličan nivo tijekom cijelog meča i ne dopustiti mu da se vrati. Morao sam ostati fokusiran da ostanem na razini i jako sam zadovoljan zbog toga.

Bio je to Marinov vrlo vjerojatno najbolji taktički meč ikada te uz to sigurno najbolji na pariškoj zemlji. Sve živo ispucano od strane njegova protivnika je hvatao, sjajno pokrivao mrežu i sve vraća. A kada je napadao, frcali su winneri na sve strane. U posljednje dvije godine nije mu išlo, jako se mučio pa je samim time padao na ljestvici. No, nikada ga nije napuštao fair-play. Uvijek bi odavao poštovanje svojim protivnicima i zbog toga je jedan od cjenjenijih i najkorektnijih na Touru.

- Primjer sjajnog sportaša? Hvala vam. Pokušavam koristiti vrijeme koje imam. Kad treniraš i naporno radiš, dobre stvari dolaze. Nevjerojatno je da ovako igram i zadovoljstvo je igrati pred punim tribinama. Dajem sve od sebe i kada ne ide dobro - kazao je Čilić.

U sljedećem kolu igrat će protiv sedmog tenisača svijeta Andreja Rubljova kojeg je pobijedio ove godine na Australian Openu. S ovakvim tenisom, Marin može pobijediti bilo koga na svijetu. I upravo zbog toga s razlogom se njegovi navijači nadaju da može do polufinala. Prvi put na Roland Garrosu. Dvaput do sada je zapinjao u četvrtfinalu, 2017. godine koban je bio Stanislav Wawrinka, a godinu dana poslije prevelika prepreka Juan Martin Del Potro. Sada je stiglo vrijeme da zasja i na pariškoj zemlji.

