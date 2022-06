Čilić je ispisao povijest: Ovo je napravila samo velika četvorka

Careeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, uzviknuo je nakon posljednjeg poena, pogledao prema nebu, stisnuo šake i vinuo ih visoko u zrak. A na licu se razvukao osmijeh od uha do uha.

Pet teških setova, četiri sata udaranja loptice po užarenoj pariškoj zemlji, paklene razmjene i pregršt sjajnih udaraca, a na kraju slavi - Marin!

Čilić je u fantastičnom meču pobijedio sedmog tenisača svijeta Andreja Rubljeva (5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6) i prošao u svoje prvo polufinale Roland Garrosa.

Ispalio je čak 33 asa što je apsolutni rekord na ovome Roland Garrosu, a najviše još od 2019. godine kada je Ivo Karlović u pobjedi protiv Feliciana Lopeza imao 35 as udaraca. Servis ga je služio u teškim trenucima kada je Rubljev opasno pritiskao, a o winnerima i da ne pričamo. Ispucao ih je nevjerojatnih 88.

Osim što mu je ovo prvo polufinale na pariškoj zemlji, Marin će ostati upamćen kao prvi tenisač koji je osvojio super tie-break na Philippe Chatrieru. Do sada se igrao klasični tie-break u petom setu, ali od ove godine organizatori su uveli super tie-break koji se do sada igrao u parovima.

Uz to, prvi je Hrvat u polufinalu Roland Garrosa nakon Ivana Ljubičića kojemu je to pošlo za rukom 2006. godine kada je izgubio od Rafaela Nadala. Marin je na turnir došao kao 23. na svijetu, a kako god završilo u petak, sigurno će ući u TOP 20. U ovome trenutku je 17 na live rankingu. Također, hrvatski tenisač napunio je džepove do vrha. Ulaskom u polufinale zaradio je 640 tisuća dolara.

I još jedno posebno priznanje za hrvatskog tenisača koje govori sve. Jedini je od aktivnih tenisača, uz veliku četvorku, koji je okusio slast polufinala na svim Grand Slam turnirima. Dvaput US Open, dvaput Australian Open, jednom Wimbledon i sada Roland Garros. To je pošlo za rukom Nadalu, Đokoviću, Federeru i Murrayu. To samo pokazuje kakvu klasu od tenisača Hrvatska ima. Uz sve to, osvojio je US Open, jedan Masters 1000, Davis Cup, olimpijsko srebro, 20 turnira. Vrlo vjerojatno najbolji hrvatski tenisač u povijesti.

Marin je godinama bio u samom teniskom vrhu. Kada je prvi put ušao u TOP 10, godinama nije izlazio. Najbolji plasman mu je treće mjesto iz 2018. godine, ali nakon toga je sve krenulo niz brdo. I nitko nije znao zašto. Ispao je iz TOP 30 pa 2019. godinu završio na 39. mjestu.

Nizali su se porazi, u ranim fazama ispadao je s turnira, vidjelo se da nešto ne funkcionira. Kvaliteta, klasa i talent uvijek su bili tu, no kao da je bio odsutan na terenu. Mnogi su ga kritizirali i podcjenjivali, neki su smatrali da je stigao zov mirovine. No, on ih je sve demantirao.

Korak po korak, godina po godina, vraćao se onaj žar i srčanost koji su ga godinama krasili. Prekretnica je bio Stuttgart kojeg je osvojio prošle godine, a olimpijsko srebro iz Tokija bila je nit koja mu je trebala. Nit koja ga je pogurnula prema gore. Na Australian Openu došao je do osmine finala, redali su se jako dobri rezultati, forma je bila sve bolja i čekao je samo trenutak u kojem će eksplodirati i zasjati do kraja. Uoči Roland Garrosa je koeficijent na njegovu pobjedu bio ogromnih 150. Došao je kao apsolutni autsajder.

I to mu je sve itekako odgovaralo. Počeo je igrati svoj ponajbolji tenis u životu, baš kao čudesne i već opjevane 2014. godine kada nitko nije očekivao od njega da će tako potući konkurenciju. Baš kao i sada. Samopouzdanje do neba i ovaj savršeni tenis je plod toga.

Čiliću će ovo biti šesti nastup u polufinalu Grand Slama. Prvo je igrao 2010. godine na Australian Openu kada je izgubio od Murrayja, četiri godine poslije stigao je povijesni trenutak. U polufinalu US Opena srušio je Rogera Federera pa u finalu pobijedio Keija Nishikorija za jedini Grand Slam naslov. Polufinale je igrao i godinu poslije kada je izgubio od Đokovića. Na Wimbledonu 2017. došao je do finala gdje je izgubio od Federera, baš kao i godinu dana kasnije na Australian Openu.

Marin će se u petak boriti za svoje četvrto Grand Slam finale u karijeri, a s druge strane mreže stajat će Casper Ruud ili Holger Rune. No, njemu je apsolutno svejedno. Igra možda i najbolji tenis života i na putu do polufinala pobijedio je drugog tenisača svijeta Medvjedeva, od ponedjeljka i prvog na svijetu, pa onda i sedmog na svijetu Rubljeva. Prvi put nakon 2017. godine riješio je dvojicu iz TOP 10. Kada igra ovakav čudesan tenis, može pobijediti bilo koga. Pa čak i kralja zemlje Rafaela Nadala.

I za kraj, samo možemo reći, careeeeeeeeeeeeeeee! Nitko ovo nije zaslužio kao on.

