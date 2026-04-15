Obavijesti

Sport

Komentari 43
SVE SE ZNA

Borba za vječnost: Ovo su parovi polufinala Lige prvaka

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Utakmice polufinala igrat će se 28. i 29. travnja, dok su uzvrati na rasporedu 5. i 6. svibnja

Admiral

Poznate su sve četiri momčadi koje će se boriti za naslov prvaka Lige prvaka u sezoni 2025./26. Nakon što su u utorak prolaz u polufinale izborili PSG i Atletico, pridružili su im se Arsenal i Bayern.

PSG se, kao branitelj naslova, lako u dvomeču obračunao s Liverpoolom. Nakon što su u prvoj utakmici pobijedili 2-0, isto su ponovili i u uzvratu pred domaćim navijačima. Siguran je bio i Atletico. Oni su na Camp Nou šokirali favoriziranu Barcelonu i slavili 2-0, a prednost su obranili na Wanda Metropolitanu. Iako su “Katalonci” bili nadomak preokreta već u prvom poluvremenu, kada su poveli 2-0, Ademola Lookman zabio je za 2-1 i to je u konačnici bio rezultat koji je momčad Diega Simeonea odveo u polufinale.

Najveći favorit među četvrtfinalnim parovima bio je Arsenal. Iako se “topnici” ne nalaze u najboljoj formi, u Lisabonu su golom Kaija Havertza u nadoknadi osigurali minimalnu pobjedu nad Sportingom, a prolaz su potvrdili pred domaćim navijačima u utakmici bez golova.

Posebno zanimljiv bio je “klasik” europskog nogometa, odnosno susret Bayerna i Reala. Bavarci su u prvoj utakmici na Santiago Bernabéuu pobijedili 2-1, a u uzvratu na Allianz Areni šokirao ih je gol Arde Gülera u 35. sekundi. Ipak, brzo su se pribrali, izjednačili. U utkmici u kojoj je u prvom poluvremenu palo čak pet golova Real je bio nadomak "remontade". Ipak Bayern je prošao dalje pobjedivši 4-3.

Parovi polufinala su PSGBayern te Atletico Madrid - Arsenal. Prva utakmica između PSG-a i Bayerna igra se 28. travnja, a uzvrat je 6. svibnja u Münchenu. Prvi susret Atletica i Arsenala igra se 29. travnja, dok je uzvrat u Londonu na rasporedu 5. svibnja.

Podsjetimo, finale će se igrati 30. svibnja na Puškaš Areni u Budimpešti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026