Borba za vječnost: Ovo su parovi polufinala Lige prvaka

Poznate su sve četiri momčadi koje će se boriti za naslov prvaka Lige prvaka u sezoni 2025./26. Nakon što su u utorak prolaz u polufinale izborili PSG i Atletico, pridružili su im se Arsenal i Bayern.

PSG se, kao branitelj naslova, lako u dvomeču obračunao s Liverpoolom. Nakon što su u prvoj utakmici pobijedili 2-0, isto su ponovili i u uzvratu pred domaćim navijačima. Siguran je bio i Atletico. Oni su na Camp Nou šokirali favoriziranu Barcelonu i slavili 2-0, a prednost su obranili na Wanda Metropolitanu. Iako su “Katalonci” bili nadomak preokreta već u prvom poluvremenu, kada su poveli 2-0, Ademola Lookman zabio je za 2-1 i to je u konačnici bio rezultat koji je momčad Diega Simeonea odveo u polufinale.

Najveći favorit među četvrtfinalnim parovima bio je Arsenal. Iako se “topnici” ne nalaze u najboljoj formi, u Lisabonu su golom Kaija Havertza u nadoknadi osigurali minimalnu pobjedu nad Sportingom, a prolaz su potvrdili pred domaćim navijačima u utakmici bez golova.

Posebno zanimljiv bio je “klasik” europskog nogometa, odnosno susret Bayerna i Reala. Bavarci su u prvoj utakmici na Santiago Bernabéuu pobijedili 2-1, a u uzvratu na Allianz Areni šokirao ih je gol Arde Gülera u 35. sekundi. Ipak, brzo su se pribrali, izjednačili. U utkmici u kojoj je u prvom poluvremenu palo čak pet golova Real je bio nadomak "remontade". Ipak Bayern je prošao dalje pobjedivši 4-3.

Parovi polufinala su PSG - Bayern te Atletico Madrid - Arsenal. Prva utakmica između PSG-a i Bayerna igra se 28. travnja, a uzvrat je 6. svibnja u Münchenu. Prvi susret Atletica i Arsenala igra se 29. travnja, dok je uzvrat u Londonu na rasporedu 5. svibnja.

Podsjetimo, finale će se igrati 30. svibnja na Puškaš Areni u Budimpešti.