Čilić je zatražio veće premije na US Openu, šef turnira ga odbio!

Osvajač američkog Grand Slama iz 2014. želi više novca zbog visokog rizika dolaska u Veliku jabuku, gdje je od korona virusa umrlo više od 30.000 ljudi. Ni drugi igrači nisu presretni

<p>Imamo manje od tjedan dana da odlučimo što ćemo, rekao je predsjednik Američkoga teniskog saveza <strong>Peter Galbraith</strong> o ovogodišnjem US Openu na videokonferenciji s 400 profesionalnih igrača održanoj u srijedu, prenosi <a href="https://www.nytimes.com/2020/06/11/sports/tennis/us-open-2020-plans.html" target="_blank">New York Times</a>.</p><p>Njujorški turnir trebao bi se održati u prva dva tjedna rujna kao prvi veliki turnir nakon višemjesečne stanke zbog pandemije korona virusa, ali igrači su u strahu.</p><p>Situacija je baš u New Yorku najlošija u SAD-u. Zarazilo se više od 400.000 ljudi u toj saveznoj državi, a preminulo više od 30.000.</p><p>Plan je da se turnir održi bez gledatelja, a da svi sudionici budu u totalnoj karanteni kako se ne bi izložili zarazi. Igrači bi morali biti u hotelu na Manhattanu i imati samo jednog člana tima uza se, a izbacile bi se kvalifikacije.</p><p>- Znam da to nije idealno, prošlogodišnji turnir bio je sjajan i volio bih kad bismo ga mogli održati na isti način i ove godine. Ali sad živimo u drugačijem svijetu i ovo je dobar plan za ovaj sport, za tenisku ekonomiju, stvorit će posao za igrače, trenere, komentatore, toliko ljudi. I svi će biti sigurni - uvjerava <strong>Eric Butorac</strong>, bivši tenisač i član organizacijskog odbora turnira zadužen za komunikaciju s igračima.</p><p>Dobar dio igrača je protiv. <strong>Rogera Federera</strong> neće biti, doduše, zbog rehabilitacije nakon nove operacije koljena, <strong>Novak Đoković</strong> mjere je nazvao ekstremnima. Više bi volio da se sezona nastavi u Europi na zemlji prije odgođenog Roland Garrosa.</p><p>Nagradni fond trebao bi iznositi 30 milijuna dolara, od čega su dva kao kompenzacija za skraćen ždrijeb parova i izostanak kvalifikacija za singl. Naš <strong>Marin Čilić</strong>, osvajač turnira 2014., tražio je povećanje premija, ali Galbraith ga je odbio.</p><p>- Ulazimo u velike dugove kako bismo pokrili održavanje ovog turnira, priljev novca totalno nam je stao. Morali smo otpustiti i 130 zaposlenika i ne možemo dati više. Jednostavno ne možemo i to je to - rekao je prvi čovjek američkog tenisa.</p>