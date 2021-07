Odigrao sam najluđi meč u svoj karijeri, kazao je Marin Čilić nakon pobjede u početnom susretu olimpijskog turnira.

Marin Čilić, jedini hrvatski tenisač u pojedinačnoj konkurenciji olimpijskog turnira u Tokiju, velikim je preokretom stigao do plasmana u 2. kolo pobijedivši Brazilca Joaa Menzesa (ATP - 217.) sa 6-7 (5), 7-5, 7-6 (7) nakon tri sata i 23 minuta igre.

Nakon što je izgubio prvi set u kojem je propustio tri prilike za 'break' kod 5-5, a potom poveo 3-0 u 'tie-breaku', samo da bi izgubio šest poena zaredom, Main Čilić je u sedmom gemu drugog seta izgubio servis i na svojim četvrtim olimpijskim igrama bio na putu prema najvećem razočaranju kad je 217. tenisač svijeta Joao Menezes poveo 5-3.

- Sto posto najluđi meč ikada. Imao sam jedan meč sa Simonom 2014. godine u Australiji, gdje je također bilo svašta, ali ovaj je sve nadmašio. Ovo su ipak Olimpijske igre.Osjećao sam tijekom cijelog meča da nemam ritma, uvjeti su bili teški, a podloga i loptice jako brze, a kada sam prodisao, otvorio krajem drugog seta, osjećao sam da igram fenomenalno. A onda sam se malo i zaletio - kazao je Marin.

Kad je Brazilac servirao za plasman u 2. kolo, Čilić je došao do prvog 'breaka' u meču i taj niz nastavio sve do vodstva 5-0 u trećem setu.

Hrvatski tenisač je serijom od devet osvojenih gemova došao na korak do pobjede. Ono što je uslijedilo, jedan je od najvećih zapleta, preokreta i konačno sretnog raspleta za hrvatskog tenisača. Imao je Čilić 0-40 i još jednu prednost na servis Menezesa za čistih 6-0, ali je Brazilac više od pola sata nakon što je servirao za pobjedu uspio konačno osvojiti gem na početnom udarcu, a potom i pet zaredom. Nije pomoglo ni deset meč-lopti, na tu desetu Brazilac je poslao bekhend u mrežu. Nakon tri sata i 23 minute Marin je zabio volej za jednu od najtežih pobjeda u karijeri, do koje je morao dvaput dolaziti s ruba poraza.

- I kada sam razmišljao da je to gotovo, imao sam sreće. Menezes je dobar igrač, ali nije klasa Gonzaleza, Monfilsa ili Hewitta od kojih sam gubio na Olimpijskim igrama. No, ja sam tip igrača koji voli dominirat, danas nije bio moj dan, a dečko je to osjetio i stvarao mi dosta problema.

Čilićev suparnik u 2. kolu bit će Španjolac Pablo Carreno-Busta (ATP - 11.) koji je sa 7-5, 6-2 bio bolji od Amerikanca Tennysa Sandgrena. Čilić protiv Španjolca ima 4-0 u međusobnim dvobojima.

- Protiv njega iz nepoznatog razloga igram jako, jako dobro. A odličan je igrač, radi malo grešaka, nema oružje, ali nema ni rupu. Moram odigrati na puno boljoj razini. Želim konačno osvojiti olimpijsku medalju - zaključio je Marin.

Prvi nositelji olimpijskog turnira muških teniskih parova, Nikola Mektić i Mate Pavić, trebali su jedan sat i 37 minuta za pobjedu 7-6 (6), 6-4 nad Brazilcima Marcelom Melom i Marcelom Demolinerom, što je hrvatskom paru donijelo plasman u drugo kolo.

- Nije bilo lako, dosta težak meč. Melo je odličan igrač, igrali smo protiv njega četvrtfinale Wimbledona, a uvjeti su jako teški. Sparno je, loptice jako lete i treba se naviknuti. Ovo će nam pomoći jer imamo jedan meč u nogama, više nismo olimpijski početnici - kazao je Mate Pavić, dok je njegov kolega Mektić govorio o protivnicima.

- Ima dosta neočekivanih parova u ždrijebu, specifičan je turnir, parovi su drugačiji i bit će vrlo interesantno pratiti olimpijski turnir. Danas me nisu iznenadili Salisbury i Murray pobjedom, a ni poraz drugih nositelja Herbert i Mahuta. Mislim da će biti vrlo neizvjestan turnir, uvjeti su zbilja specifični, odlučivat će sitnice - kazao je Mektić, dok je Pavić opisao svoje prvo iskustvo s Olimpijskim selom.

- Teško ga je uspoređivati s nečim prije jer su se okolnosti jako promijenile, ograničenja su ogromna. Meni najviše smeta što ne mogu otići pogledati neku utakmicu. Volim košarku, ali recimo nikad nisam bio na vaterpolskoj utakmici - kazao je Pavić.

Parovi su nakon završetka svog meča ostali pratiti Čilićevu dramu i zajedno su došli pred novinare.