Prvih 45 minuta bio je to jedan od najljepših tenisa što sam uopće igrao, a posebno u posljednje dvije-tri sezone, kazao je nakon pobjede nad Alexom de Minaurom u Davis Cupu Marin Čilić.

U prvom susretu u skupini naši su tenisači svladali Australiju s 3-0 i tako napravili ne samo veliki korak prema plasmanu u četvrtfinale, nego vjerojatno i prema osvajanju prvog mjesta u skupini.

Marin Čilić je u velikoj borbi s 34. igračem svijeta Alexom de Minaurom slavio s 6-1, 5-7, 6-4 nakon dva sata i deset minuta igre.

Čilić je odigrao meč koji je u nekim trenucima donio gotovo savršen tenis s njegove strane, onda je De Minaur napravio preokret, no na kraju se naš tenisač iščupao iz problema i donio drugi bod. Čilić je, naime, vodio 6-1, 3-1, ali je od sljedećih deset gemova Australac osvojio čak osam te poveo 2-0 u trećoj dionici. Ipak, Marin je ponovno podigao nivo igre i slomio suparnikov otpor za izuzetno vrijednu pobjedu.

- Prvih 45 minuta bio je to jedan od najljepših tenisa što sam uopće igrao, a posebno u posljednje dvije-tri sezone. Nedostajao je jedan-dva poena u tom trenutku da meč ode do rezultata 6:1, 6:1, no De Minaur je još jednom pokazao kakav je borac i kakvo srce ima. On konstantno ima takve mečeve, hvata nevjerojatne lopte i stvarno me namučio. Uspio sam zadržati fokus i vratio se na igru s početka meča i donio odlučujući bod za pobjedu - rekao je Čilić.

Prvi bod donio je Borna Gojo, kojem je Alexei Popyrin bio tvrd orah, ali je naš tenisač slavio sa 7-6 (5), 7-5, a konačnih 3-0 donijeli su Nikola Mektić I Mate Pavić, svladavši Alexa de Minaura i Johna Peersa sa 6-3, 6-1.

Gojo je do uspjeha došao u meču kojem je napravljen samo jedan “break”, pri 5-5 u drugoj dionici. Istina, Australac je imao više prilika na početku meča, no nije iskoristio nijednu od pet “break” lopti. U drugom setu oba su tenisača čvrsto držala servis, a jedinu priliku za “break” Gojo je iskoristio, poveo 6-5 i potom zaključio meč, uzvrativši suparniku za poraz početkom godine u Australiji, kada je propustio šest meč lopti.

“Izuzetno sam sretan što sam donio prvi bod Hrvatskoj. Nije bilo lako, na početku sam bio nervozniji od suparnika, koji je imao nešto više prilika, ali kako je igra išla dalje izjednačavalo se sve više i više. Mislim da sam u drugom setu bio bolji, a kada sam pronašao retern napravio sam dobar posao i iskoristio priliku”, rekao je Gojo.

Idući susret u ovoj skupini na rasporedu je u subotu, kada će se sastati Australija i Mađarska, a drugi nastup naših tenisača bit će u nedjelju od 10 sati protiv Mađarske.