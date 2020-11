Čilić ostvario jednu od najvećih pobjeda sezone: Posao mu je olakšala ozljeda protivnika

<p>Neki su, ili više njih, u mladom Kanađaninu <strong>Felixu Auger-Aliassimeu</strong> (20) vidjeli još jednu preveliku prepreku za <strong>Marina Čilića</strong> u ovoj njemu turobnoj sezoni, što bi mu ujedno bio i kraj iste, no nakon prvog hrvatskog reketa Borne Ćorića, koji je pobijedio Martona Fucsovicsa, drugi hrvatski reket na otvaranju zadnjeg Masters 1000 turnira u pariškom Bercyju upisao je jednu od najvećih pobjeda u 2020. godini. Ako ćemo realno, i rijetkih (14.).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Čilić vježba sa sinčićem</strong></p><p>Eto, do te je mjere došlo da se Čilićevo izbacivanje 21. igrača svijeta (6-0, 3-6, 6-3) može smatrati iznenađenjem premda, zagrebavši malo dublje, i nije toliko jer Kanađanin je u zadnje vrijeme gubio od Bublika, Nishioke, Pospisila, sve lošijih igrača od sebe na ljestvici. Od takvih je gubio i Čilić, dva puta u Kolnu (Davidovich-Fokina i Johnson), pa je Marin morao preskočiti Beč jer je do glavnog turnira morao preko kvalifikacija. Koje, za ATP 500 turnir, nije htio igrati.</p><p>U Bercyju je, pak, u zadnja četiri izdanja jednom bio polufinalist i dvaput četvrtfinalist, pa su ovi uvjeti očito izvukli iz Čilića nešto više nego što je uglavnom pokazivao tijekom godine. Pogotovo u prvom setu u kojem je ostavio protivnika na nuli. Deveti put u karijeri Čilić je to napravio protivniku iz Top 50, a samo je Bautista Agut bio bolje rangiran (9).</p><p>Međutim, očekivati posve miran Čilićev meč do kraja sve je rjeđe sigurna oklada i možda bi u posve drugom smjeru otišao da je Auger-Aliassime nakon 6-3 u drugom setu treći odmah otvorio breakom za koji je imao šansu i nakon koje se počeo boriti s ozljedom (prepone). Čilić se izvukao i počeo vraćati dominaciju na reternu koju je okrunio breakom za 4-2. Komplikacija više nije bilo niti je Kanađanin mogao išta više od drugog poraza od Čilića (Washington 2019.) napraviti sa slabašnom realizacijom prvog servisa od 58 posto (28/48).</p><p>Papir, a valjda će i teren, Čiliću u drugom kolu nosi manje eksponiranog protivnika, ljevorukog Francuza <strong>Corentina Mouteta</strong> (ATP 75) i kojeg je, uostalom, već pobijedio početkom godine na Australian Openu, vrlo uvjerljivo (6-3, 6-2, 6-4)...</p>