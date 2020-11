Borna ušao u 2. kolo Mastersa

<p>Hrvatski tenisač <strong>Borna Ćorić</strong> plasirao se u 2. kolo ATP turnira iz serije "Masters 1000" koji se igra u Parizu, on je u susretu 1. kola nadigrao Mađara <strong>Martona Fucsovicsa</strong> sa 7-6 (5), 6-1 nakon sat i 47 minuta igre. Bio je ovo treći suset Ćorića i Fucsovicsa i treća pobjeda prvog hrvatskog "reketa".</p><p>Ključnim se pokazao kraj prvog i početak drugog seta kada Fucsovics nije iskoristio svoje prilike, pao u rezultatski zaostatak, a zatim i psihički potonuo. </p><p>Mađar je mnogo bolje otvorio "tie-break" prvog seta, s dva odlična "passinga" ostvario je dva "mini-breaka" i poveo sa 3-0 uz dva servisa. No, tu svoju prednost odmah je ispustio s loše odigranom skraćenom lopticom i dvostrukom servis pogreškom da bi Ćorić s nekoliko čvrstih poena s osnovne linije odlučujuću igru riješio u svoju korist sa 7-5.</p><p>U prvoj igri drugog seta Fucsovics je imao tri "break-lopte" (15-40 i prednost), no Ćorić je u sve te tri situacije pogodio odličan prvi servis te se izvukao iz neugodne situacije. Odmah u sljedećem gemu Ćorić je oduzeo servis Fucsovicsu i tu je dvoboj praktički bio riješen. Naš je igrač prijetio novim "breakom" u svakom sljedećem Mađarovom servis-gemu, a i ostvario je još jednoga za prednost od 5-1.</p><p>Ćorić će u 2. kolu igrati protiv boljeg iz ogleda Australca Jordana Tompsona i Argentinca Federica Delbonisa. Kasnije tijekom dana svoj dvoboj 1. kola u Parizu igrat će i drugi hrvatski predstavnik Marin Čilić, a njegov suparnik bit će Kanađanin Felix Auger-Aliassime.</p>