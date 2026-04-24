ISPRIČAO SE NAVIJAČIMA

Čilić predao meč sat vremena prije početka! Evo zbog čega...

Piše HINA,
"Nakon što sam se cijelu noć pokušavao oporaviti, moje tijelo je ipak ostalo iscrpljeno i nije na odgovarajućoj razini za borbu. Ispričavam se svim navijačima koji su čekali moj meč", napisao je na Instagramu, između ostalog

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić predao je meč drugog kola Mastersu 1000 turnira u Madridu gdje je u petak trebao igrati protiv Brazilca Joãa Fonsece (ATP-31.).

Čilić je na Instagramu objavio da se otrovao hranom i da se nije oporavio od trovanja zbog čega je morao predati meč.

"Pozdrav svima. Nažalost, jučer sam se otrovao hranom. Nakon što sam se cijelu noć pokušavao oporaviti, moje tijelo je ipak ostalo iscrpljeno i nije na odgovarajućoj razini za borbu. Ispričavam se svim navijačima koji su čekali moj meč. Bio sam jako uzbuđen što sam se vratio u Madrid. Hvala svima na podršci. Sretno i Joãu Fonseci, nadam se da ćemo imati priliku ponovno zaigrati u budućnosti", napisao je na svom profilu hrvatski tenisač.

Hrvatska ipak ima još jednog predstavnika na turniru u Madridu. Ranije je u petak Dino Prižmić pripredio iznenađenje izborivši plasman u treće kolo nakon što je pobijedio šestog tenisača svijeta Amerikanca Bena Sheltona sa 6-4, 6-7 (4), 7-6 (5).

