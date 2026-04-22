Čilić prošao dalje, a Ružić ispala

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP-51.) plasirao se u srijedu u drugo kolo teniskog ATP turnira u Madridu pobjedom od 4-6, 6-3, 6-4 nad Nizozemcem Zizouom Bergsom (ATP-44.)

Čilić je do prve pobjede u drugom međusobnom ogledu protiv Bergsa došao nakon dva sata i 10 minuta igre. Servirao je devet aseva, dok je Nizozemac servirao deset. U prvom setu Bergs je odmah došao u prednost oduzevši servis Čiliću za 1-0.

Foto: Isabel Infantes

Prednost nije ispustio do kraja seta. U drugom setu, Čilić je napravio break za 5-3 i onda je servirao za set. U trećem setu je Čilić ranije oduzeo početni servis suparniku, poveo je 2-1 i prednost nije ispustio do kraja. U drugom kolu Čilića čeka Brazilac Joao Fonseca, 31. tenisač svijeta s kojim do sada nije igrao.

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA-59.) završila je u srijedu svoj nastup na teniskom WTA turniru u Madridu, bolja je od nje bila Njemica Gabriela Ruse (WTA-71.).

U meču koji je trajao dva sata i četiri minute Ruse je realizirala 55 posto poena na prvom servisu, dok je Ruse osvojila 68 posto poena. Njemačka je tenisačica dobila prvi set nakon što je oduzela tri puta servis Ružić.

Foto: Kai Pfaffenbach

U drugom setu hrvatska tenisačica igra agresivnije, i iako je svoj servis izgubila dva puta, suparnici je napravila break tri puta što joj je osiguralo izjednačenje u setovima. No u trećem setu Njemica dominira i Ružić ne osvaja ni jedan gem. Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i druga pobjeda njemačke tenisačice.