Čilić servirao za set pa se brzo raspao i izletio s Mastersa...

Marin Čilić nije uspio doći do pobjede u drugom kolu Mastersa 1000 u Parizu. U dva seta poražen je od domaćeg tenisača, Francuza Arthura Filsa, rezultatom 7-6 i 6-4.

U Parizu je Fils nastavio odličnu formu. Francuz je ove sezone osvojio dva ATP 500 turnira, u Hamburgu i Tokiju, a za pobjedu nad hrvatskim tenisačem trebalo mu je nešto više od sat i pol igre.

Oba tenisača igrala su dobro na servisu u prvom setu, te do 5-5 nije bilo niti jednog breaka. Tada je Čilić došao do prvog breaka i poveo, no Fils je odmah uzvratio i izborio tie-break. Hrvat je poveo 1-0, no Fils je osvojio sljedećih pet poena. Čilić se nije predavao te je izjednačio na 5-5, ali je potom napravio neprisiljenu grešku koju je Francuz iskoristio i došao do set-lopte, na kojoj je odigrao bez greške.

U drugom setu Čilić se brzo našao u problemima. Fils je poveo 4-0, a naš se tenisač pokušao vratiti te se približio na 4-3. No više od toga nije uspio, i Fils je zadržao prednost na servisu, mirno privodeći meč kraju. Čilić će imati priliku poraz osvetiti u turniru parova gdje igra s Ivanom Dodigom. U turniru parova još su dvojica hrvatskih tenisača. Mate Pavić i Marcelo Arevalo su drugi nositelji, a Nikola Mektić i Wesley Koolhof šesti. Oba para su slobodna u prvom kolu.

Prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner povukao se s turnira Masters 1000 u Parizu, koji je počeo u ponedjeljak, zbog "crijevne viroze", objavili su u utorak organizatori turnira.

U ždrijebu će ga zamijeniti Francuz Arthur Cazaux koji će se plasman u drugo kolo boriti s pobjednikom susreta između svog sunarodnjaka Corentina Mouteta i Amerikanca Bena Sheltona.