Čilić: Sina sam nazvao Baldo prema Kikinom pokojnom tati

Marin Čilić (31) prošli je vikend podebljao ionako impresivan omjer za Hrvatsku u Davis Cupu. Nakon dvije pobjede u singlu u okršaju protiv Indije u kvalifikacijama za završni turnir u Domu sportova došao je do 41 pobjede. Ivan Ljubičić (40), prvi pratitelj, stao je na 36 pobjeda.

Osim po novim pobjedama, Marin će zagrebački vikend pamtiti i po početku suradnje s novim izbornikom reprezentacije Vedranom Martićem.

- Vedrana poznajem od malih nogu, od 13., 14. godine i uistinu je veliki teniski znalac. Jedan je od ljudi koji najviše vole tenis i prati svaki meč, analizira jako puno i uvjeren sam da mi može puno pomoći. Nadam se da će i moji rezultati to potkrijepiti - rekao je Marin za Večernji list.

Pobijedio je Ramkumara Ramanathana i Sumita Nagala ne izgubivši nijedan set, a Ramanathana je posebno iživcirao dugotrajnim lupanjem loptice o pod uoči servisa, pa je rekao da "nije očekivao da će Marin kao šampion to raditi".

- Ušao sam u neku rutinu i to ide tako, ne vidim zašto bih to mijenjao kad je u skladu s pravilima. Dobijem neko vrijeme da se pripremim za servis, da se što bolje usredotočim. Znam da neke to možda iritira iako mi nije namjera, ali jednostavno je tako. Meni to lupkanje dobro dođe - rekao je 37. tenisač svijeta.

Početkom veljače postao je otac. Sa suprugom Kristinom dobio je sina i nazvao ga Baldo. Staro dubrovačko ime mnogima je upalo u oko, a Marin je otkrio da su njime htjeli odati počast Kristininu ocu koji je preminuo kad joj je bilo samo šest godina.

- Baldo je odlično. Kikin pokojni otac tako se zvao i, eto, u njegovu čast dali smo sinu to ime. I jako nam se sviđa - rekao je Marin i dodao:

- Fenomenalno je biti otac. Budim se svaki dan presretan, mali Baldo unio nam je živost i veselje u život. Zasad se razvija jako lijepo i nadamo se da će u tom smjeru i nastaviti, da neće biti nikakvih problema, da će biti zdrav. Vjerujem da mi jedan takav događaj, koji je izvan mog svijeta kao profesionalnog tenisača, može donijeti užitak i napredak i u tenisu.

Nasmijao se na pitanje je li ga supruga oslobodila svih noćnih obveza oko djeteta.

- Jest - zaključio je teniski "tata-mata".