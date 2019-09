Čilić brzo izgubio servis pa ga odmah i vratio, krov je otvoren

NADAL ODIGRAO MEČ MANJE

Tek treći put u ovoj sezoni Marin Čilić povezao je tri pobjede na istom turniru. Četvrta bi mu donijela četvrtfinale US Opena, no za to će trebati odigrati najbolji meč sezone, a i pitanje je hoće li i to biti dovoljno za Rafaela Nadala koji ga čeka na Arthur Asheu.

Čilić je nakon Kližana i Stebea prošao Johna Isnera koji je ispalio 40 aseva, a ni Čilićevih 17 poklona u dvostrukim pogreškama nije mu bilo dovoljno. Spasio je naš drugi reket dvije set-lopte u trećem setu, što je bila prijelomnica meča.

Španjolac je odigrao jedan meč manje budući da mu je u drugom kolu predao bez borbe Thanasi Kokkinakis. Preostala dva protivnika, Millmana i Chunga, ostavio je bez šanse.