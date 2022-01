Andrej Rubljov pobijedio je u tri seta Ricardasa Berankisa i plasirao se u 3. kolo Australian Opena gdje će igrati protiv Marina Čilića, a nakon meča iznenadio je javnost.

- Mene osobno sada ne testiraju jer sam tek prebolio koronavirus. Kada sam letio u Australiju još sam uvijek bio pozitivan, ali razina Covid SS, kako se to zove, neću lagati, bila je vrlo niska i nije opasna. Bilo mi je dopušteno ući u zemlju. Osim toga, proveo sam više od deset dana u karanteni - rekao je Rubljov.

Zanimljivo, otkada je došao u Australiju pozitivan, nitko od njega nije zatražio da napravi PCR test.

- Možda bih i dalje bio pozitivan, ali više nisam zarazan i opasan. Budući da sam bio bolestan, više ne radim PCR testiranja.

Dvoboj Rubljova i Čilića koji će odlučiti tko ide u osminu finala na rasporedu je u subotu oko 1 sat po hrvatskom vremenu. Rus je favorit obzirom na formu i bodovno stanje na ATP tablici, no na Čilićevoj je strani ogromno iskustvo u napetim, dugim mečevima na tri dobivena seta. Najbolji rezultat na AO Rubljov je ostvario prošle godine kada je dogurao do četvrtfinala, dok je Marin 2018. došao do posljednje stepenica, gdje je u pet setova posrnuo protiv legendarnog Rogera Federera.