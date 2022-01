Dobro je poznato da Novak i njegova obitelj smatraju da je tretman u imigracijskom hotelu Parku u Melbourneu bio očajan. Njegova majka je otkrila da je soba bila puna insekata, napisali su kolege iz britanskog Suna i otkrili da najbolji svjetski tenisač Novak Đoković namjerava tužiti Australiju.

Tim srpskog tenisača smatra da je oštećen za 2.760.000 eura što je ujedno i nagrada za osvajanje Australian Opena, a u ostatak do 3.8 milijuna očito ide i spomenuti loš tretman koji je Đoković imao po dolasku u 'Down Under'.

Podsjetimo, Novak Đoković došao je u Australij 4. siječnja i tada je krenula njegova saga. Prvo nije mogao ući u zemlju, pa je nakon nekog vremena ušao i čak trenirao za Australian Open pa je krenulo suđenje na kojem je odlučeno da može u zemlju, ali su ga na kraju australske vlasti deportirale.

Novi problemi se otvaraju za njega jer je i Roland Garros potvrdio da će igrači morati biti cijepljeni žele li igrati, kao i na US Openu i na Wimbledonu, a pitanje je sad što će Đoković napraviti po tom pitanju.

Inače, u srijedu je Reutersu stigla potvrda kako je Đoković kupio 80 posto dionica danske tvrtke QuantBioRes koja proizvodi lijek protiv korona virusa. Pa možda i tu ima nešto....