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ŽIVOTINJSKI PROGNOZERI

Čimpanza Jane prognozirala da će Engleska pobijediti 'vatrene'

Piše Ivan Tomašković,
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Čimpanza Jane prognozirala da će Engleska pobijediti 'vatrene'
Foto: Nathan Frandino

Jane su postavilI dvije zastave - hrvatsku i englesku i malena čimpanza je dopuzala do - engleske.

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Sjećate li se hobotnice Paula iz Njemačke koja je na Euru 2008. i SP-u 2010. pogodila 12 od 14 rezultata utakmica. Bilo je tu još životinja koje su prognozirale rezultate velikih natjecanja, ali ne s tolikim uspjehom. 

Sada je u središtu četveromjesečna čimpanza Jane iz Wingham Wildlife Parka nedaleko Canterburyja, piše BBC

Jane su postavili dvije zastave - hrvatsku i englesku i malena čimpanza je dopuzala do - engleske.  Jane, o kojoj brine Holly Whylock, njezina majka odbacila čim ju je rodila pa su se o njoj brinuli vlasnici parka Tony i Jackie Binskin, koji su prvih mjesec dana čak spavali s njom.

- Još je puno posla pred nama, ali želimo je vratiti u njezin prirodni okoliš prije nego što navrši šest mjeseci. Inače,  Jane je vrsta čimpanzi kojima pripada Jane žive i u Gani pa se nadamo da neće biti subjektivna prognozirajući utakmicu između Engleske i Gane - nasmijala se Holly. 

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