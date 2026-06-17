Čimpanza Jane prognozirala da će Engleska pobijediti 'vatrene'

Sjećate li se hobotnice Paula iz Njemačke koja je na Euru 2008. i SP-u 2010. pogodila 12 od 14 rezultata utakmica. Bilo je tu još životinja koje su prognozirale rezultate velikih natjecanja, ali ne s tolikim uspjehom.

Sada je u središtu četveromjesečna čimpanza Jane iz Wingham Wildlife Parka nedaleko Canterburyja, piše BBC.

Jane su postavili dvije zastave - hrvatsku i englesku i malena čimpanza je dopuzala do - engleske. Jane, o kojoj brine Holly Whylock, njezina majka odbacila čim ju je rodila pa su se o njoj brinuli vlasnici parka Tony i Jackie Binskin, koji su prvih mjesec dana čak spavali s njom.

- Još je puno posla pred nama, ali želimo je vratiti u njezin prirodni okoliš prije nego što navrši šest mjeseci. Inače, Jane je vrsta čimpanzi kojima pripada Jane žive i u Gani pa se nadamo da neće biti subjektivna prognozirajući utakmicu između Engleske i Gane - nasmijala se Holly.