Cindrića cijenim, ja sam ga otkrio kad ga nitko nije vidio i doveo u Metalurg. Tko zna gdje bi sada bio, bi li igrao u Barceloni ili ostao u Ogulinu. Ali, kad ga trebaš, njega nema. Ozlijedio se 2019., pa prošle godine, sada treći put. Kada smo trenirali i kada ga pitam za stanje, često je govorio da mu treba još pola sata, pa još 20 minuta, pa još 10, pa još pet... To je tako bilo.

Izjavio je to Lino Červar u intervjuu za 24sata nakon povratka iz Egipta.

Cindrić je, podsjetimo, nakon prve utakmice, protiv Japana, rekao izborniku da ne može, da ga noga boli, aduktor i zadnja loža, pa ga je Červar poslao kući u Barcelonu, uz obrazloženje kako u Egiptu nema uvjeta za detaljne preglede i terapije.

No, priča se razlikovala u detalju da Cindrić tvrdi kako je stožer znao da je Luka na SP došao nezaliječen, dok su iz Červarova stožera došle priče kako je došao zdrav pa se ozlijedio na utakmici.

- Ne bih htio komentirati Červarovu izjavu, ne volim se preko novina osvrtati, čovjek ima svoje mišljenje, zadržao bih to za sebe - najprije je rekao Cindrić u podcastu balkan-handballa.

No, uslijedilo je pitanje koliko je Lino utjecao na njegovu karijeru.

- Pa, sigurno je, on mi je omogućio dolazak u Metalurg i da osjetim taj rukomet, ali čekao sam svojih pet minuta. A Lino nije spomenuo da zbog njega i Metalurga pola godine nisam igrao i da sam bio pola godine na sudu. Bilo je pitanje hoću li nastaviti karijeru.

Riječ je o Cindrićevu odlasku iz Metalurga u Vardar.

- Najteži period moje karijere mi je bio kad sam bio na sudu s Metalurgom, jer mi nisu htjeli dati ispisnicu. Bila je tad loša atmosfera, situacija. Klub se raspadao, plaće nisu bile isplaćivane po četiri, pet mjeseci… Svi igrači su dobili ispisnicu, ja ju jedini nisam dobio, iskreno ne znam iz kojeg razloga. A nisu me plaćali. I onda pola godine nisam imao klub. To mi je bio jako stresan period. Bila je to dobra škola za mene. Klub mi je ostao dužan novac, ali nije to toliko bitno koliko činjenica da su sve ostale igrače pustili, a mene nisu htjeli. Cijelu polusezonu nisam igrao čekajući da sud presudi u moje ime. Da su me odmah pustili, mogao sam igrati za PPD Zagreb, ovako nisam mogao ništa. Vratio sam se doma, u Ogulin, i tamo povremeno odlazio na treninge u Karlovac. Za mene je to bilo jedno od najtežih razdoblja u životu što se tiče sporta. Jasno, bez obzira na to što sam na papiru bio igrač Metalurga, u tih šest mjeseci nisam dobivao plaću. A u ugovoru mi je lijepo pisalo da mogu raskinuti ugovor ako dva mjeseca ne primim plaću. Kada sam došao po ispisnicu, rekli su mi da je mogu dobiti ako neki klub plati dobru odštetu. Ne znam koji je bio razlog da su se tako ponijeli prema meni - objasnio je.

Što se ozljede tiče, Cindrić je rekao:

- Osjećam se odlično, počeo sam trenirati, sljedeći tjedan ću intenzivnije s ekipom. Odlučit ćemo sljedeći tjedan hoću biti spreman za Veszprem. Istegnuo sam aduktor, rješavao sam to istezanjem i vježbama jačanja.

Jeste li mogli još igrati na SP-u?

- Još sam na pripremama osjetio tu preponu, ali kako je odmicalo vrijeme, malo sam pauzirao, rekao sam da osjećam bolove, izbornik je odlučio da me stavi, a ja nisam bio 100 posto spreman. Ja sam igrač i ne mogu birati hoću li igrati.

Ocjena svojih igara za reprezentaciju?

- Teško je usporediti klub i reprezentaciju jer dolazimo iz drugih sistema i nemamo vremena da se prilagodimo. Nismo Skandinavci da nam je to urođeno. Pogledajmo polufinaliste SP-a, to je brz i moderan rukomet, mi trebamo ubrzati svoju igru. Znam da nisam dao maksimum za reprezentaciju, ali siguran sam da će doći moje vrijeme.

Hrvoje Horvat novi je izbornik.

- Ima smisla, njegovi klubovi imaju glavu i rep. Vjerujem da će posložiti, dolazi u najtežem trenutku i imam dobar osjećaj za sve to. Neupitno da nam je trebala promjena u ekipi, tj., da dobijemo novog trenera...