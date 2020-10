Cindrić i Barcelona razbili PPD Zagreb pa završili u izolaciji

<p>Ne da korona mira sportu. Košarka, nogomet, rukomet... Odgode se samo gomilaju, a dokad će tako i tko će uopće sve to izdržati jer će sve to trebati nadoknaditi, ne zna nitko. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zagrebaši na treningu</strong></p><p>Rukometna Liga prvaka u velikom je problemu. Vardar nije igrao utakmicu mjesec dana do prošlog tjedna, Pick Szeged prvu nije igrao, pa je drugu igrao prepolovljen pa pauzirao tri tjedna, a sada će na prisilnu pauzu i <strong>Barcelona</strong>.</p><p>Katalonci su u srijedu razbili Zagreb 45-27, a na dan utakmice objavili da je korona virusom inficiran Danas <strong>Casper Mortensen.</strong> Utakmica se igrala, a dva dana kasnije novi su testovi pokazali da je korona virus zahvatio i članove stručnog stožera, njih troje. Odluka? Cijela momčad ide u desetodnevnu izolaciju, sve do 27. listopada.</p><p>- Zaraženi članovi stručnog stožera u dobrom su stanju, nalaze se u svojim kućama u izolaciji i slijede upute zdravstvenih autoriteta - poručili su iz kluba.</p><p>Barcelona je proteklog vikenda trebala gostovati kod Bidasoe, ali i taj klub ima korona-problema, pa se znalo i ranije da se neće igrati. Sada, pak, Barca neće u Veszprem koji ju je trebao dočekati u srijedu, ali neće ni ona Benidorm u desetom kolu Asobala. </p><p>Recimo, treneru Xaviju Pasqualu ovo će biti druga karantena, u prvoj je završio jer je njegov sin imao korona virus. Dva dana nakon završetka ove, 29. listopada, Barca ima utakmicu s <strong>Aalborgom </strong>u Ligi prvaka, ali kako igrati odmah nakon deset dana sveopće stanke. Puno je neizvjesnosti, pa tko izdrži...</p>