Ćirina zadnja šetnja voljenim gradom: Nisam siguran da ću dočekati rođendan. Ljubim vas

Žao mi je, sine, više ne izlazim van. Jedino još idem na infuziju. Braco me vodi, a ja se brzo umaram. Moram se odmoriti svakih pet metara, rekao je 26. siječnja Miroslav Ćiro Blažević za Večernji list, a dva je tjedna kasnije preminuo u 88. godini života. Do 88. rođendana dijelio ga je dan, bila je to njegova posljednja šetnja voljenim gradom.

POGLEDAJTE POSLJEDNJU ŠETNJU GRADOM:

Službeno, rođen je 10. veljače, ali je objasnio da se otac zadržao u kafiću pa ga je upisao dan kasnije.

- Vama je samo do za*ebancije, a ja se borim iako znam da nemam nikakve šanse. Nisam siguran da ću dočekati 9. ili 10. veljače. Drago mi je da mislite na mene, sve vas ljubim.

POGLEDAJTE VIDEO: Otišao 'trener svih trenera'

Sa sinom je prošetao i Dolcem, a brojni prolaznici srdačno su mu prilazili. Tad ih je zabrinuo njegov izgled, djelovao je drugačije nego inače.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ja sam ti tako bolestan... Tako mi je teško. Ova jeb*** bolest cijelog me zaokupirala. Mučim se, patim se. Velike bolove imam, tako, eto - rekao je Ćiro za story.hr.

Podsjetimo, nakon što je u prosincu bio u Baselu, gdje je bio u bolnici, Ćiro je stigao izravno na dodjelu nagrade "Vladimir Beara".

- Dragi moji ljudi. Okupili ste se u velikom broju i ukazali ste mi veliku čast. Ali ovo je moje posljednje obraćanje javnosti na jednom javnom skupu. Gotovo je. Nema više. Adio, Ćiro! Brojim posljednje dane - rekao je tad Ćiro.

Potom je bio u KBC-u Rebro u Zagrebu pa na kućnoj njezi. Bio je omiljen u narodu, nikad nije odbio čašicu razgovora, fotografiju, šalu. Zauvijek će ostati upamćen kao 'trener svih trenera'.

Najčitaniji članci