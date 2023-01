Ćiro objavio svoju nikad viđenu fotografiju: Sa 17 godina otišao sam osvojiti prvenstvo u flanelu

Foto: Privatni album

Legendarni hrvatski trener Miroslav Ćiro Blažević (87) na društvenim je mrežama podijelio svoju fotografiju sa Vlašića u BiH gdje je napravio prve skijaške korake, a njegova objava ubrzo je skupila više od tisuću 'lajkova'. "Poslao mi je danas jedan prijatelj sliku s Vlašića. Tu sam napravio prve skijaške korake i odatle sam sa svega 17 godina otišao osvojiti državno prvenstvo u Sarajevo… Do tada je bilo nezamislivo da to osvoji bilo tko drugi osim Slovenaca, a onda se - samo u flanel košulji na sebi - pojavio vaš Ćiro", započeo je legendarni trener pa dodao: "Lagao bih kada bi vam rekao da me emocije nisu preplavile dok sam gledao ovu snježnu ljepotu", napisao je Ćiro na Facebooku uz fotografiju koju do sada nismo vidjeli. Ćiro je 1952. godine bio predstavnik juniorske selekcije Travnika te je osvojio prvo mjesto u skijaškom trčanju na 10 kilometara. Trener svih trenera, danas se bori s opakom bolesti. U studenom je otkrio da mu je metastazirala jetra i da se nalazi u teškom zdravstvenom stanju zbog čega je rekao da mu uopće nije ni do nogometa. Krajem prošle godine primio je nagradu Vladimir Beara za doprinos razvoju sportske kulture i društvene tolerancije. - Skupio sam snage doći ovamo, jer ovo je velika nagrada. Vladimir Bara bio je moj idol, divio sam mu se, bio sretan kad sam ga upoznao i stisnuo ruku. Bio je najveći golman ikad na ovim prostorima - kazao je.