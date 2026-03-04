Obavijesti

Sport

Komentari 21
VIDEO: NEVJEROJATNO

Cirkus na Rujevici: Torcidaši su pucali rakete prema terenu, sudac Kolarić povukao igrače!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Cirkus na Rujevici: Torcidaši su pucali rakete prema terenu, sudac Kolarić povukao igrače!
9
Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pirotehnički kaos na derbiju Rijeke i Hajduka! Rakete, prekid utakmice i sarkastični komentari glavne su zvijezde večeri

Admiral

Uobičajen pirotehnički folklor na derbijima na Rujevici je, u četvrtfinalu Kupa između Rijeke i Hajduka, prevršio svaku razumnu mjeru. Nakon vatrometa (?!) i bakljade Armade poslije gola Tiaga Dantasa za izjednačenje u 58. minuti, 20-ak minuta poslije Torcida je krenula s neviđenim arsenalom.

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa
Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Signalne rakete gostujući su navijači ispaljivali i vrlo nisko pa je, nakon nekoliko minuta oklijevanja, glavni sudac Patrik Kolarić povukao igrače obiju momčadi prema klupama. Potrajao je prekid barem pet minuta, a onda, kad su i zadnje rakete pale na travnjak, igrači su se vratili dovršiti utakmicu.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Ako ovo završi neodlučeno, možda ćemo uz produžetke ovdje dočekati i ponoć, ući u četvrtak. Ako netko zna neki jeftini smještaj, možda će nam dobro doći - sarkastično je poručio komentator MAXSporta Andrija Cmrečnjak.

Suci su drugo poluvrijeme, nakon osam minuta u prvom dijelu, produžili za još 14 minuta. U petoj je Roko Brajković zabio za drugo vodstvo Hajduka, a u 108. i 110. minuti Rijeka je došla do nevjerojatnog preokreta golovima Tonija Fruka nakon promašenog penala, a onda i Gabriela Rukavine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama
POČIVAO U MIRU

FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!
ČUDESNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!

Svima koji nisu ovo gledali treba biti žao. Čudesna utakmica na Rujevici. Rijeka u zadnjim sekundama okrenula i došla do polufinala Kupa. Ovo je apsolutno čudo od utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026