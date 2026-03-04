Cirkus na Rujevici: Torcidaši su pucali rakete prema terenu, sudac Kolarić povukao igrače!

Uobičajen pirotehnički folklor na derbijima na Rujevici je, u četvrtfinalu Kupa između Rijeke i Hajduka, prevršio svaku razumnu mjeru. Nakon vatrometa (?!) i bakljade Armade poslije gola Tiaga Dantasa za izjednačenje u 58. minuti, 20-ak minuta poslije Torcida je krenula s neviđenim arsenalom.

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Signalne rakete gostujući su navijači ispaljivali i vrlo nisko pa je, nakon nekoliko minuta oklijevanja, glavni sudac Patrik Kolarić povukao igrače obiju momčadi prema klupama. Potrajao je prekid barem pet minuta, a onda, kad su i zadnje rakete pale na travnjak, igrači su se vratili dovršiti utakmicu.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- Ako ovo završi neodlučeno, možda ćemo uz produžetke ovdje dočekati i ponoć, ući u četvrtak. Ako netko zna neki jeftini smještaj, možda će nam dobro doći - sarkastično je poručio komentator MAXSporta Andrija Cmrečnjak.

Suci su drugo poluvrijeme, nakon osam minuta u prvom dijelu, produžili za još 14 minuta. U petoj je Roko Brajković zabio za drugo vodstvo Hajduka, a u 108. i 110. minuti Rijeka je došla do nevjerojatnog preokreta golovima Tonija Fruka nakon promašenog penala, a onda i Gabriela Rukavine.