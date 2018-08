Cirkus na vaganju: Sukobili se Furyjev otac i Deontay Wilder

U subotu u Belfastu Tyson Fury (26-0) boksa svoj drugi povratnički meč nakon izbivanja od skoro tri godine. Njegov protivnik je Talijan Francesco Pianeta, a meč je na rasporedu oko 22 sata po hrvatskom vremenu.

Dvojac je odradio službeno vaganje na kojem je bio i Deontay Wilder. Tyson Fury pojavio se na vaganju osam kilograma lakši nego u svojem prethodnom meču sa Seferijem. Imao je 117 kilograma dok je njegov protivnik došao sa 113,5 kg. Vidi se da Furyju nedostaje još malo do optimalne kilaže, no kroz koji mjesec i to bi se trebalo poravnati.

Wilder će večeras biti i uz ring u Belfastu, a ako sve prođe prema predviđanjima, odnosno ako Fury pobijedi svojeg protivnika, 'brončani bombarder' bi trebao ući u ring zapapriti cijeli događaj.

A već je dobro počeo. Na vaganju je, sebi svojestveno, počeo urlikati i zavijati na što mu je odgovorio Furyjev otac John. Dvojac se sukobio, no sve je to dio spektakla i marketinškog dekora.

WBC HEAVYWEIGHT CHAMPION DEONTAY WILDER IN BELFAST, CLASHES WITH JOHN FURY AT WEIGH IN 😲@BronzeBomber @Tyson_Fury pic.twitter.com/DooOwoI1IU — Frank Warren (@frankwarren_tv) August 17, 2018

Ako sve prođe prema planu, upravo bi meč Tysona Furyja i Deontaya Wildera trebao biti sljedeći po redu.