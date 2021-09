Visoke tenzije, bengalke i pirotehnička sredstva, hajka na suce te divljanje domaćih navijača obilježili su derbi Veleža i Borca koji je prekinut u 83. minuti pri rezultatu 0-2 nakon što su navijači Veleža uletjeli na travnjak i lovili suce.

Do kaosa na stadionu Rođeni došlo je nakon što je Stojan Vranješ zabio za 2-0 vodstvo Borca, a to je bilo povod za divljanje domaćih navijača. Bili su nezadovoljni suđenjem i cijeli susret su vrijeđali i raznim predmetima gađali suce, a sve je eruptiralo nakon drugog gola. Uletjeli su na travnjak te jurili suce, no uspjeli su na vrijeme pobjeći u svlačionicu.

Nogometaši Veleža okružili su igrače Borca te ih zaštitili od pomahnitalih huligana. Igrači obje momčadi su desetak minuta čekali na travnjaku, no kada su shvatili da neće ništa biti od nastavka utakmice, i oni su se povukli u svlačionicu.

Prema svemu sudeći, utakmica će biti registrirana 3-0 u korist Borca, a Velež će uz to morati platiti i veliku kaznu zbog loše organizacije utakmice. Osim što su uletjeli na travnjak i prekinuli susret, navijači su palili bengalke na tribinama te gađali suce raznim predmetima.

Osim novčane kazne, mostarski klub mogao bi biti suočen i s oduzimanjem bodova. A to bi bila najgora moguća vijest za njih jer prošlosezonski viceprvak nakon deset kola zaostaje već deset bodova za prvoplasiranom Tuzlom City uz utakmicu više.