Cirkus u režiji HNS-a: Pranjić je pustio igrače na ljetovanje, a sada moraju igrati kvalifikacije

Potpuno ludilo. Ili jednostavnije, hrvatski niželigaški nogomet. A tu se ne zna tko pije, a tko plaća. Priča ide ovako. Trnje je kao trećeplasirana momčad 3. HNL Središte trebala direktno ući u 2. nogometnu ligu (treći rang), ali...

Trener Trnja Danijel Pranjić (40) raspustio je momčad poslije zadnjeg kola prije više od 10-ak dana, a onda se netko u HNS-u sjetio kako bi Trnje ipak moglo u dodatne kvalifikacije. Danijel Pranjić se odmah javio svojim igračima, većina ih je - na moru...

- Ma totalno nejasna situacija. Sutra bi opet trebao okupiti dečke na treningu, neki su na moru pa ih neće biti, neki će se ipak pojaviti, pa ćemo zajedno odlučiti što i kako dalje. Ma te se stvari moraju znati ranije, nikad nisam čuo za ovakav slučaj. I nisu dodatne kvalifikacije baš nikakav problem, ali se ranije mora znati cijeli sustav natjecanja. I da smo to znali, ne bih raspuštao svoju momčad, već bi mi i dalje trenirali - kaže nam Danijel Pranjić, pa dodaje:

- Ma zapravo mi i dalje ništa još ne znamo službeno. Cijelu sezonu smo imali nekakvih problema, nitko nas nije vidio u vrhu 3. HNL Središte, ali mi smo opet uspjeli. Sve na terenu odradili kako treba, ali očito nas je opet netko počeo "bušiti". Svima mora biti cilj da se poslože te niže lige, ali ne na ovakav način.

A budućnost Trnja ovisi i o - Zagorcu. Naime, ako se Zagorec kroz kvalifikacije (preko Mladosti Ždralova, pa pobjednika dvoboja Hrvace - Vukovar) izbori za nastup u Prvoj nogometnoj ligi (drugi rang) onda će Trnje ići direktno u 2. nogometnu ligu (treći rang), pa neće ni igrati kvalifikacije. Točnije, njihovi bi se igrači mogli vratiti s mora, trenirati još tjedan dana (do 15. lipnja), pa bi opet bili slobodni.

Ako Zagorec pak ne ode do kraja, Trnje bi svakako moralo u kvalifikacije za Drugu nogometnu ligu (treći rang), pa bi nogometaše Danijela Pranjića zadnja utakmice sezone čekala 15. lipnja. Ili 20-ak dana nakon što su odigrali zadnju prvenstvenu utakmicu i otišli na more. A to im nitko niti u jednom trenutku nije spomenuo kao mogućnost. Priznajte, ovo zvuči kao dobra zajebancija...

